  • Megjelenítés
Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek
Globál

Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek

Portfolio
Az orosz erők elhagyták állásaikat a Herszon megyében fekvő Olekszijivszkij-szigeten az ukrán csapatok tartós nyomása és a meggyengült orosz harci morál miatt - számolt be az Ukrinform.

Az orosz csapatok feladták állásaikat a Herszon megyében található Olekszijivszkij-szigeten – állította Vlagyiszlav Voloszin, a déli védelmi erők szóvivője az Ukrinform hírügynökségnek.

A szóvivő elmondta, hogy a visszavonulást az ukrán erők folyamatos nyomása és az ott állomásozó orosz katonák gyengülő harci morálja együttesen idézte elő. A hírszerzési adatok szerint az orosz fél jelenleg nem is képes visszatérni a területre.

Voloszin arról is beszámolt, hogy a herszoni irányból az oroszok átcsoportosítják erőiket. A légideszant-egységeket az Orihiv térségében zajló műveletekhez vezénylik át, hogy

fenntartsák a támadások ütemét.

Még több Globál

Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden

Máris itt van Washington válasza: valójában más Amerika szerepe az ukrajnai békében, mint amit hisznek

Kimondta Trump szövetségese: nincs értelme tárgyalni - Itt az idő, hogy Amerika legyőzze ősi ellenségét

A sziget a Dnyeper torkolatában található (és nem keverendő össze a Dnyipronál található szigettel), amely északi oldala ukrán, déli oldala orosz ellenőrzés alatt áll. A deltában található kis szigeteket egy ideig Ukrajna ellenőrizte, mostanában leginkább senki földjének számítanak.

Kapcsolódó cikkünk

Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden
Felfedte az orosz vezérkari főnök, mekkora az orosz hadsereg legfrissebb területszerzése
Pakol az orosz hadsereg: elhagyják az 5 éve elfoglalt bázist, miután már "nincs dolguk ott"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility