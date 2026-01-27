Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek

Az orosz csapatok feladták állásaikat a Herszon megyében található Olekszijivszkij-szigeten – állította Vlagyiszlav Voloszin, a déli védelmi erők szóvivője az Ukrinform hírügynökségnek.

A szóvivő elmondta, hogy a visszavonulást az ukrán erők folyamatos nyomása és az ott állomásozó orosz katonák gyengülő harci morálja együttesen idézte elő. A hírszerzési adatok szerint az orosz fél jelenleg nem is képes visszatérni a területre.

Voloszin arról is beszámolt, hogy a herszoni irányból az oroszok átcsoportosítják erőiket. A légideszant-egységeket az Orihiv térségében zajló műveletekhez vezénylik át, hogy

fenntartsák a támadások ütemét.

A sziget a Dnyeper torkolatában található (és nem keverendő össze a Dnyipronál található szigettel), amely északi oldala ukrán, déli oldala orosz ellenőrzés alatt áll. A deltában található kis szigeteket egy ideig Ukrajna ellenőrizte, mostanában leginkább senki földjének számítanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images