Súlyos vita robbant ki Európa két vezető hatalma között: ezért nem jut Kijev a csúcsfegyverhez
Portfolio
A The Telegraph arról ír, hogy Franciaország ellenállása miatt Ukrajna nem vásárolhat Storm Shadow cirkálórakétákat, mivel a kontinensen elmérgesedett a viszony a kormányok között.

Komoly nézeteltérést váltott ki az Ukrajnának katonai beszerzésekhez szánt hitel, leginkább az EU-n kívüli beszerzésekkel kapcsolatban. Kifejezetten Franciaország ellenezte a szabályok enyhítését, hogy Kijev akár az EU-n kívülről is, így mondjuk az Egyesült Királyságból tudjon fegyvereket beszerezni. Párizs ragaszkodik ahhoz, hogy az ukránoknak ezt a forrást kizárólag az EU-n belül kell elköltenie fegyverekre.

Korábban felmerült, hogy a hitelprogram keretén belül Kijev számára esetleg egyszerűsödhet a brit Storm Shadow cirkálórakéták beszerzése, a 90 milliárd eurónyi hitel erre is teret enged. Az összeg jelentős részét fegyverbeszerzésre használhatják fel az ukránok. A hírek szerint a blokkon belül mintegy 11 országvolt az enyhítés mellett, de Párizs ragaszkodott hozzá, hogy

kizárólag az EU-n belül kell elköltenie az ukránoknak a pénzt, mindez néhány fegyvert kizár a lehetőségek közül.

Az ukrajnai igények azonban nem teljesen egyeznek azzal, amit Párizs elképzel, így 2026-ban mintegy 24 milliárd eurónyi fegyverre lenne szüksége az ukránoknak az EU-n kívülről. Ebben elsősorban amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerekhez és a PAC-3 elfogóvadászokhoz jutnának hozzá. A háborúban már bizonyított Storm Shadow rakéták szintén nagyobb figyelmet kapnának. Párizs ugyanakkor ragaszkodik hozzá, hogy az Egyesült Államoktól való katonai függőséget csökkenteni kell, és az EU-s érdekek szem előtt tartása miatt maradjon meg az eredeti elképzelés. Németország a hírek szerint az enyhítés oldalán volt, de végül nem álltak bele a koalícióba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

