Szivárognak a felvételek: nagyon úgy tűnik, amerikai technológiával vadásznak az ukrán helikopterekre
Portfolio
Starlink műholdas internettel felszerelt Gerany drónokkal hajthatták végre az oroszok a Kropivnickij közelében ukrán helikopterek ellen intézett tegnapi támadást, amelyben Ukrajna legalább egy katonai forgószárnyast elveszített – állítja Szerhij Flash ukrán katonai rádiótechnikai szakértő a Telegram-csatornáján.

Flash szerint a jelek arra utalnak, hogy az orosz fél most alkalmazott először Starlinkkel felszerelt, nagy hatótávolságú Gerany csapásmérő drónokat az ukrán légi eszközök ellen.

Következtetését arra alapozza, hogy a drónokat a jelek szerint valós időben irányították, miközben

a támadás idején a térségben nem észleltek olyan pilóta nélküli repülőgépeket, amelyek hálózati szolgáltatást biztosítottak volna a vezérléshez.

A bevetett Sahedeket emellett automatikus célfelismerő rendszerrel is elláthatták, ami tovább növelte a támadás pontosságát és hatékonyságát. Az eredeti felvételen látható, hogy legalább egy - vélhetően Mi-24-es - ukrán katonai helikoptert semmisítenek meg az orosz drónok.

Korábban több jelentés is érkezett arról, hogy Ukrajna-szerte a nagyvárosok fölött órákig köröztek BM-35 típusú felderítő drónok. A felvételek arra utalnak, hogy az ukrán jelzavarás nem hatott rájuk, ezért ebben az esetben is felmerül a Starlink-antennák használatának gyanúja. Egyébként január közepén egy lelőtt drónban valóban találtak az amerikai gyártmányú antennából.

Kapcsolódó cikkünk

Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

