Több mint 700 ezren maradtak áram nélkül Kijevben
Több mint 700 ezren maradtak áram nélkül Kijevben

Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszter közölte: az orosz légicsapások miatt mintegy 710 ezer kijevi lakos maradt áram nélkül, ugyanakkor ígérete szerint a hatóságok mielőbb helyreállítják az ellátást.

A miniszter kedden bejelentette, hogy az orosz támadások súlyos károkat okoztak az ukrán főváros energiahálózatában, ezért 710 ezer kijevi lakos maradt villamos energia nélkül. Smihal hangsúlyozta, hogy

a károk jelentősek, de az áramszolgáltatást a lehető leghamarabb igyekeznek helyreállítani.

Smihal egy energiaügyi egyeztetést követően a Telegram-oldalán arról számolt be, hogy a szakemberek és a hatóságok azon dolgoznak, hogy összeállítsák a tervezett áramszünetek ütemtervét. Közlése szerint a rendszer különböző részei eltérő mértékben sérültek, ezért a korlátozó intézkedések területenként is különbözhetnek.

Tudjuk, hogy kimerítő a bizonytalanságban élni, világos menetrendek nélkül

– írta a posztban az első miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betöltő Smihal, hozzáfűzve, hogy a hatóságok átlátható, előre tervezhető szabályokra törekednek az áramkorlátozásoknál.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

