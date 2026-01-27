  • Megjelenítés
Trump nem tud leállni, újabb vámokról beszél
Trump nem tud leállni, újabb vámokról beszél

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 25 százalékra emeli a dél-koreai importtermékekre kivetett vámokat, miután azzal vádolta Szöult, hogy „nem tesz eleget” a tavaly megkötött kereskedelmi megállapodásnak, írja a BBC.

Trump egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a Dél-Koreára vonatkozó vámokat a jelenlegi 15 százalékról emeli meg, és az intézkedés számos termékre kiterjed majd, többek között az autóipari termékekre, a faanyagra, a gyógyszerekre, valamint „minden egyéb viszonossági VÁMRA”.

Az elnök szerint a dél-koreai törvényhozók lassan hagyják jóvá a megállapodást, miközben „mi gyorsan cselekedtünk, és csökkentettük a VÁMJAINKAT a megállapodott tranzakciónak megfelelően”.

Dél-Korea közölte, hogy hivatalos értesítést nem kapott a vámemelésről, és sürgős tárgyalásokat szeretne Washingtonnal az ügyben.

A dél-koreai kormány azt is jelezte, hogy Kim Jung-kwan ipari miniszter – aki jelenleg Kanadában tartózkodik – a lehető leghamarabb Washingtonba utazik, hogy találkozzon Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszterrel.

Szöul és Washington tavaly októberben jutott megállapodásra, amelynek része volt egy dél-koreai vállalás is, miszerint az ország 350 milliárd dollárt (256 milliárd fontot) fektet be az Egyesült Államokban, többek között a hajóépítő iparban.

A következő hónapban a két ország abban is megállapodott, hogy az Egyesült Államok csökkenti egyes termékek vámját, amint Dél-Korea megkezdi a megállapodás jóváhagyási folyamatát.

A megállapodást november 26-án nyújtották be a dél-koreai nemzetgyűlésnek, ahol jelenleg felülvizsgálat alatt áll. A helyi média szerint várhatóan februárban elfogadják.

A vámokat az importáló vállalatok fizetik meg. Ebben az esetben az amerikai cégeknek kell 25 százalékos adót fizetniük a Dél-Koreából vásárolt áruk után.

