Válságban az orosz hadiipar egyik zászlóshajója: a számok magukért beszélnek

Az orosz ipari médiumok beszámolói szerint ismét vezetőt cserélt a Tupoljev repülőgépgyártó vállalat. A 76 éves Alekszandr Bobrisevet a 37 éves Jurij Ambrosziomov váltotta, aki korábban gazdasági és pénzügyi igazgatóhelyettesként dolgozott a cégnél. A mostani váltás alig egy évvel a 2024-es vezetőcserék után következett be. A fejlemény különösen figyelemre méltó, mert a Tupoljev gyártja Oroszország stratégiai bombázóit, köztük a Tu–22M3-at és a Tu–160-at, és a vállalat fejlesztette a Tu–95MSz-t is. Emellett Tu–214-es utasszállítókat is készítenek, amelyeket az orosz propagandisták rendszeresen úgy mutatnak be, mint a H–101 és H–22 cirkálórakéták hordozójává könnyen átalakítható típusokat.

A Tupoljev legfontosabb ipari telephelye a Kazanyi Repülőgépgyár. Itt gyártják a Tu–214-eseket, a szovjet korszakból megmaradt sárkányszerkezetek felhasználásával Tu–160M bombázókat szerelnek össze, valamint Tu–22M3-as gépeket korszerűsítenek Tu–22M3M szabványra.

A vezetőváltás hátterében az orosz védelmi minisztérium által benyújtott, egyre szaporodó perek állhatnak. 2025 májusában egy moszkvai bíróság 3 milliárd rubel megfizetésére kötelezte a vállalatot, 2024 júniusában pedig további 0,9 milliárd rubeles keresetet nyújtottak be. A Tu–214-esek gyártási szerződéseinek be nem tartása szintén bírósági vitákhoz vezetett: a Tatnyefty olajvállalat 6,2 milliárd rubelt követel a le nem szállított gépek miatt.

A számok jól mutatják a problémák mértékét. Nyílt forrású adatok szerint egyetlen Tu–160M bombázó ára 15–16 milliárd rubel, míg egy Tu–95MSz felújítása 3,77–5,3 milliárd rubelbe kerül. A védelmi minisztérium által követelt összeg tehát legfeljebb egyetlen Tu–95MSz nagyjavítását fedezné.

A helyzet azonban ennél is súlyosabb lehet. 2025-re az orosz stratégiai légierőnek négy Tu–160M bombázót kellett volna kapnia, amelyeket a tervek szerint 2022–2023-ban gyártottak volna le. Valójában

2026 elejéig csupán két gépet adtak át, a késedelem okát pedig soha nem hozták nyilvánosságra.

A Tu–22M3M korszerűsítési program szintén messze elmaradt a tervektől: a beígért harminc gép helyett mindössze kettőt újítottak fel, egyet 2018-ban, egyet pedig 2023-ban.

A Tu–214 gyártása sem áll jobban. 2023-ban három gép leszállítását tervezték, de egyet sem készítettek el. 2024-ben tíz repülőgép volt a cél, végül mindössze egyetlen példányt adtak át. Érdemes megjegyezni, hogy a polgári repülőgépprogramok a gyakorlatban a védelmi ipari finanszírozás leplezésére és a stratégiai légierő gyártókapacitásainak fenntartására is szolgálhatnak. Az orosz vezetés feltehetően tisztában van a védelmi szektort sújtó rendszerszintű technológiai és ipari hiányosságokkal. A strukturális problémák érdemi megoldása helyett azonban a Kreml továbbra is

az időszakos vezetőcserékre támaszkodik a kulcsfontosságú védelmi vállalatoknál.

A lap szerint a menedzsmentváltás így inkább tüneti kezelésnek tűnik, semmint valódi kiútnak a termelési és minőségi válságból.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images