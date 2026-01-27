  • Megjelenítés
Válságban az orosz hadiipar egyik zászlóshajója: a számok magukért beszélnek
Globál

Válságban az orosz hadiipar egyik zászlóshajója: a számok magukért beszélnek

Portfolio
Újabb vezetőváltás történt az orosz stratégiai bombázókat gyártó Tupoljev vállalatnál: a 76 éves Alekszandr Bobrisev helyét a 37 éves pénzügyi-gazdasági vezető, Jurij Ambrosziomov vette át, miközben a cégre termelési csúszások és milliárdos perek nehezednek - számolt be a Defence Express.

Az orosz ipari médiumok beszámolói szerint ismét vezetőt cserélt a Tupoljev repülőgépgyártó vállalat. A 76 éves Alekszandr Bobrisevet a 37 éves Jurij Ambrosziomov váltotta, aki korábban gazdasági és pénzügyi igazgatóhelyettesként dolgozott a cégnél. A mostani váltás alig egy évvel a 2024-es vezetőcserék után következett be. A fejlemény különösen figyelemre méltó, mert a Tupoljev gyártja Oroszország stratégiai bombázóit, köztük a Tu–22M3-at és a Tu–160-at, és a vállalat fejlesztette a Tu–95MSz-t is. Emellett Tu–214-es utasszállítókat is készítenek, amelyeket az orosz propagandisták rendszeresen úgy mutatnak be, mint a H–101 és H–22 cirkálórakéták hordozójává könnyen átalakítható típusokat.

A Tupoljev legfontosabb ipari telephelye a Kazanyi Repülőgépgyár. Itt gyártják a Tu–214-eseket, a szovjet korszakból megmaradt sárkányszerkezetek felhasználásával Tu–160M bombázókat szerelnek össze, valamint Tu–22M3-as gépeket korszerűsítenek Tu–22M3M szabványra.

A vezetőváltás hátterében az orosz védelmi minisztérium által benyújtott, egyre szaporodó perek állhatnak. 2025 májusában egy moszkvai bíróság 3 milliárd rubel megfizetésére kötelezte a vállalatot, 2024 júniusában pedig további 0,9 milliárd rubeles keresetet nyújtottak be. A Tu–214-esek gyártási szerződéseinek be nem tartása szintén bírósági vitákhoz vezetett: a Tatnyefty olajvállalat 6,2 milliárd rubelt követel a le nem szállított gépek miatt.

A számok jól mutatják a problémák mértékét. Nyílt forrású adatok szerint egyetlen Tu–160M bombázó ára 15–16 milliárd rubel, míg egy Tu–95MSz felújítása 3,77–5,3 milliárd rubelbe kerül. A védelmi minisztérium által követelt összeg tehát legfeljebb egyetlen Tu–95MSz nagyjavítását fedezné.

Még több Globál

Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden

Felfedte az orosz vezérkari főnök, mekkora az orosz hadsereg legfrissebb területszerzése

Financial Times: Amerika hajlandó biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de csak nagyon súlyos áron

A helyzet azonban ennél is súlyosabb lehet. 2025-re az orosz stratégiai légierőnek négy Tu–160M bombázót kellett volna kapnia, amelyeket a tervek szerint 2022–2023-ban gyártottak volna le. Valójában

2026 elejéig csupán két gépet adtak át, a késedelem okát pedig soha nem hozták nyilvánosságra.

A Tu–22M3M korszerűsítési program szintén messze elmaradt a tervektől: a beígért harminc gép helyett mindössze kettőt újítottak fel, egyet 2018-ban, egyet pedig 2023-ban.

A Tu–214 gyártása sem áll jobban. 2023-ban három gép leszállítását tervezték, de egyet sem készítettek el. 2024-ben tíz repülőgép volt a cél, végül mindössze egyetlen példányt adtak át. Érdemes megjegyezni, hogy a polgári repülőgépprogramok a gyakorlatban a védelmi ipari finanszírozás leplezésére és a stratégiai légierő gyártókapacitásainak fenntartására is szolgálhatnak. Az orosz vezetés feltehetően tisztában van a védelmi szektort sújtó rendszerszintű technológiai és ipari hiányosságokkal. A strukturális problémák érdemi megoldása helyett azonban a Kreml továbbra is

az időszakos vezetőcserékre támaszkodik a kulcsfontosságú védelmi vállalatoknál.

A lap szerint a menedzsmentváltás így inkább tüneti kezelésnek tűnik, semmint valódi kiútnak a termelési és minőségi válságból.

Kapcsolódó cikkünk

Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kivégzik a dollárt, több mint 4 éves csúcson a forint
Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn
Pakol az orosz hadsereg: elhagyják az 5 éve elfoglalt bázist, miután már "nincs dolguk ott"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility