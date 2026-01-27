  • Megjelenítés
Videó: legendás fegyvert villantott meg Kína ősellensége - Nyíltan készülnek a háborúra
Globál

Videó: legendás fegyvert villantott meg Kína ősellensége - Nyíltan készülnek a háborúra

Portfolio
Hadgyakorlatot, katonai bemutatót tartott Tajvan hadereje, mely során egy kínai invázió elhárítását demonstrálták – az eseményen bemutatták az amerikai M142 HIMARS rakéta-sorozatvetőt is.

Tajvan (hivatalos nevén Kínai Köztársaság) jogosan tart Kína (hivatalos nevén Kínai Népköztársaság) inváziójától: Hszi Csin-ping kínai elnök nyíltan kommunikál arról, hogy szerinte „elkerülhetetlen,” hogy a „renegát tartomány” visszatérjen Peking irányítása alá. A tavalyi év végén a kínai haderő hatalmas erődemonstrációt tartott Tajvan körül, mely során a sziget bekerítését gyakorolták.

Tajvan hadereje rendszeresen tart kisebb-nagyobb demonstrációkat katonai képességeiről: most épp a holdújévre készülve rendeztek katonai bemutatót.

Az eseményen AH-1 harci helikopterekkel, HIMARS-rakétarendszerekkel és gyalogsági harccsoportokkal tartottak bemutatót. A kínai hadsereget egy géppuskás pickuppal harcoló lövészraj szimulálta.

A HIMARS-rendszert széles körben a világ egyik legjobb rakéta-sorozatvetőjének tartják az eszközt katonai szakértők. Az ukrajnai háborúban bizonyított MLRS-rendszer egyes rakétatípusokkal akár 300 kilométeres lőtávolságot is elérhet –

Még több Globál

Felfedte a hírszerzés, melyik a leghalálosabb fegyver az ukrajnai háborúban

Alighanem bekerül a történelemkönyvekbe ez a három orosz katona – Ilyet még nem láttunk a háborúban

Forrnak az indulatok Amerikában – Engedett a nyomásnak Donald Trump, de újabb krízis fenyeget

vagyis akár Kína szárazföldi területeit is támadni tudja Tajvan szigetéről.

Kapcsolódó cikkünk

Kirobbant a fegyverkezési verseny a feszült régióban: elsöprő háborúra készülnek

Amerika új védelmi stratégiát hirdetett: kiderült, mit tervez Trump Kínával szemben

Egy éjszaka alatt lefejezte saját hadseregét Kína katonai vezetője

Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kivégzik a dollárt, több mint 4 éves csúcson a forint
Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn
Pakol az orosz hadsereg: elhagyják az 5 éve elfoglalt bázist, miután már "nincs dolguk ott"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility