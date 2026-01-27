Videó: legendás fegyvert villantott meg Kína ősellensége - Nyíltan készülnek a háborúra

Hadgyakorlatot, katonai bemutatót tartott Tajvan hadereje, mely során egy kínai invázió elhárítását demonstrálták – az eseményen bemutatták az amerikai M142 HIMARS rakéta-sorozatvetőt is.

Tajvan (hivatalos nevén Kínai Köztársaság) jogosan tart Kína (hivatalos nevén Kínai Népköztársaság) inváziójától: Hszi Csin-ping kínai elnök nyíltan kommunikál arról, hogy szerinte „elkerülhetetlen,” hogy a „renegát tartomány” visszatérjen Peking irányítása alá. A tavalyi év végén a kínai haderő hatalmas erődemonstrációt tartott Tajvan körül, mely során a sziget bekerítését gyakorolták.

Tajvan hadereje rendszeresen tart kisebb-nagyobb demonstrációkat katonai képességeiről: most épp a holdújévre készülve rendeztek katonai bemutatót.

Az eseményen AH-1 harci helikopterekkel, HIMARS-rakétarendszerekkel és gyalogsági harccsoportokkal tartottak bemutatót. A kínai hadsereget egy géppuskás pickuppal harcoló lövészraj szimulálta.

A HIMARS-rendszert széles körben a világ egyik legjobb rakéta-sorozatvetőjének tartják az eszközt katonai szakértők. Az ukrajnai háborúban bizonyított MLRS-rendszer egyes rakétatípusokkal akár 300 kilométeres lőtávolságot is elérhet –

vagyis akár Kína szárazföldi területeit is támadni tudja Tajvan szigetéről.

Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images