Amerikai politikusra támadtak rá egy nyilvános rendezvényen - Ismeretlen folyadékot használtak, Trump elnök is megszólalt
Portfolio
Ilhan Omar minnesotai demokrata képviselőt kedden este egy városházi fórumon támadás érte: egy férfi a pódiumhoz rohant, és fecskendőből ismeretlen folyadékot fújt rá - jelentette a NPR.

A biztonsági személyzet azonnal közbelépett, és földre vitte a támadót.

Omar kabinetjének közleménye szerint

a támadót őrizetbe vették, a képviselő pedig jól van.

Folytatta a városházi rendezvényt, mert nem engedi, hogy a megfélemlítés győzzön"

– olvasható a politikus személyzete által kiadott nyilatkozatban.

Omar éppen Kristi Noem belbiztonsági miniszter lemondását vagy vádemelés alá helyezését követelte, amikor az incidens történt. Nem tudni, hogy pontosan milyen folyadékot lőttek ki a demokrata képviselőre, csak annyit írt meg az NPR, hogy "kellemetlen szaga volt" az anyagnak.

Omar a támadás ellenére nem szakította félbe a rendezvényt.

Folytatjuk. Ezek a seggfejek nem ússzák meg"

– jelentette ki.

Három nappal korábban Maxwell Frost floridai demokrata képviselőt a Sundance Fesztiválon érte támadás: egy férfi arcon ütötte, miközben azt kiabálta neki, hogy Trump deportálni fogja.

Az incidens után röviddel Donald Trump amerikai elnököt is megkérdezték az ABC News sajtósai, mit szól a támadáshoz.

Nem gondolok rá. Szerintem egy csaló. Egyáltalán nem gondolok rá. Valószínűleg saját magát fröcsköltette le, ahogy ismerem

- mondta.

Kiderült: ezért fújt visszavonulót Donald Trump

Acemoglu: Az Egyesült Államok autoriter rezsimmé válhat

Forrnak az indulatok Amerikában – Engedett a nyomásnak Donald Trump, de újabb krízis fenyeget

Címlapkép forrása: Drew Angerer/Getty Images

