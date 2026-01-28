  • Megjelenítés
Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Két ballisztikus rakétát lőttek ki az orosz erők Krivij Rihre, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szülővárosára. Támadás érte Zaporizzsja és Harkiv városokat is - az északi település térségében egy vonatot robbantottak fel az oroszok. A fronton a támadó csapatok most (ismét) Pokrovszkot próbálják északról bekeríteni, de heves harcok dúlnak Huljajpole és Kosztyantynivka térségében is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Kárpátalján razziázott az ukrán SZBU - Munkácson és Ungváron foglaltak le fegyvereket

Illegális fegyverkereskedőkre csapott le az ukrán rendőrség, SZBU Kárpátalján – írta meg az Ukrinform.

Kárpátalján razziázott az ukrán SZBU - Munkácson és Ungváron foglaltak le fegyvereket
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Orosz elitegységek fordultak vissza, Moszkva lépése meglepte a Nyugatot – Ukrajnai háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Francisco Richart Barbeira/NurPhoto via Getty Images

