Bejelentette Donald Trump: megindult Amerika nagy armadája - Reszkethet az ellenséges hatalom

Szerdán kora reggel, Iowa államban mondott beszédében Trump közölte, hogy az Egyesült Államok a korábban megindított katonai képesség mellé még több haditengerészeti erőt irányít az iráni térségbe.
Júniusban megsemmisítettük Irán nukleáris kapacitását az Éjféli Kalapács hadműveletben"
– idézte fel a közelmúlt amerikai katonai akcióit.
Huszonkét éve vártak erre az emberek. Körülbelül egy hónapra voltak az atomfegyvertől. Meg kellett tennünk."
Az elnök hozzátette:
Most is még egy gyönyörű flotta indult meg szépen Irán felé."
Reményét fejezte ki, hogy Irán "megállapodást köt", és megjegyezte: "már az első alkalommal meg kellett volna egyezniük."
Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images
