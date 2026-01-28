  • Megjelenítés
Bejelentette Donald Trump: megindult Amerika nagy armadája - Reszkethet az ellenséges hatalom
Bejelentette Donald Trump: megindult Amerika nagy armadája - Reszkethet az ellenséges hatalom

Donald Trump amerikai elnök egy iowai kampányrendezvényen bejelentette, hogy újabb amerikai harccsoport indult meg Irán felé - írta meg a Jerusalem Post.

Szerdán kora reggel, Iowa államban mondott beszédében Trump közölte, hogy az Egyesült Államok a korábban megindított katonai képesség mellé még több haditengerészeti erőt irányít az iráni térségbe.

Júniusban megsemmisítettük Irán nukleáris kapacitását az Éjféli Kalapács hadműveletben"

– idézte fel a közelmúlt amerikai katonai akcióit.

Huszonkét éve vártak erre az emberek. Körülbelül egy hónapra voltak az atomfegyvertől. Meg kellett tennünk."

Az elnök hozzátette:

Most is még egy gyönyörű flotta indult meg szépen Irán felé."

Reményét fejezte ki, hogy Irán "megállapodást köt", és megjegyezte: "már az első alkalommal meg kellett volna egyezniük."

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

