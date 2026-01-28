Egészen elképesztő felvétel: légicsatát vívtak Ukrajna felett, egyértelmű a győztes

Megjelent egy videó, amelyet egy ukrán Szu-25-ös csatarepülőgép külső kamerája rögzített, amely felvette az ukrán harci gép megsemmisülését.

A közösségi médiában terjednek a felvételek egy ukrán Szu-25-ös csatarepülőgép megsemmisüléséről. Egyelőre a részletek nem teljesen ismertek, de a legtöbb forrás egyetért abban, hogy vélhetően egy orosz Szu-35-ös vadászbombázó indította a végzetesnek bizonyuló R-37M levegő-levegő rakétát.

The moment a Ukrainian Su-25 tactical aircraft was shot down by a Russian Su-35 fighter jet. The aircraft, tail number “21 blue,” was hit by an R-37M long-range air-to-air missile in the area of Oleksiivka, Donetsk region, on February 7, 2024. The pilot couldn’t eject pic.twitter.com/3monuYm67G https://t.co/3monuYm67G — VolgaLad (@cym27s) January 28, 2026

A felvétel (ez a tájon is látszik), egyáltalán nem friss, a 21-es jelzésű gép elvesztését a források 2024. februárjára datálják. Ekkor az orosz források arról számoltak be, hogy megsemmisítettek egy Szu-25-öst a donyecki régió területén.

Egy nappal később az ukrán légierő elismerte a gép és a pilótája elvesztését.

A csatarepülőgép bal szárnyára szerelt kamera rögzítette az esetet, a felvételen látható, ahogy a pilóta egyenesen repült, semmiféle kitérő manővert nem hajtott végre a becsapódást megelőzően. A rakétatalálat hatására végül az egész gép darabokra szakadt, és megsemmisült.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images