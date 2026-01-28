  • Megjelenítés
Egészen elképesztő felvétel: légicsatát vívtak Ukrajna felett, egyértelmű a győztes
Globál

Egészen elképesztő felvétel: légicsatát vívtak Ukrajna felett, egyértelmű a győztes

Portfolio
Megjelent egy videó, amelyet egy ukrán Szu-25-ös csatarepülőgép külső kamerája rögzített, amely felvette az ukrán harci gép megsemmisülését.

A közösségi médiában terjednek a felvételek egy ukrán Szu-25-ös csatarepülőgép megsemmisüléséről. Egyelőre a részletek nem teljesen ismertek, de a legtöbb forrás egyetért abban, hogy vélhetően egy orosz Szu-35-ös vadászbombázó indította a végzetesnek bizonyuló R-37M levegő-levegő rakétát.

A felvétel (ez a tájon is látszik), egyáltalán nem friss, a 21-es jelzésű gép elvesztését a források 2024. februárjára datálják. Ekkor az orosz források arról számoltak be, hogy megsemmisítettek egy Szu-25-öst a donyecki régió területén.

Egy nappal később az ukrán légierő elismerte a gép és a pilótája elvesztését.

Még több Globál

Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Súlyos dolog derült ki az orosz hadseregről – Botrányba keveredett a világ leggazdagabb embere

Kritikus rakétatesztre készül az Egyesült Államok: történelmi küldetés küszöbén állnak

A csatarepülőgép bal szárnyára szerelt kamera rögzítette az esetet, a felvételen látható, ahogy a pilóta egyenesen repült, semmiféle kitérő manővert nem hajtott végre a becsapódást megelőzően. A rakétatalálat hatására végül az egész gép darabokra szakadt, és megsemmisült.

Kapcsolódó cikkünk

Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elképesztő dolgok történnek a devizapiacon, 379-nél az euró, 315-nél a dollár
Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?
Kimondták a tudósok: másodpercekre vagyunk a végítélettől
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility