Hamarosan özönleni fognak a Magyarországon jól ismert lövészpáncélosok Európa erős katonai hatalmába: az elsők már meg is jöttek

Az új lánctalpasokat a római Montelibretti tesztpályán mutatták be, ahol az olasz védelmi miniszter és a vezérkari főnök mellett a Rheinmetall és az olasz Leonardo vállalat vezetői is jelen voltak.
Európa továbbra is széttagolt: túl sok rendszer, túl sok beszállítói lánc, túl kevés ipari kapacitás. Ez nem fenntartható, egyenesen veszélyes. A Lynx-program azt adja, amire Európának égetően szüksége van: ipari integrációt a nemzeti különutas megoldások helyett
– mondta beszédében Björn Bernhard, a Rheinmetall európai járműüzletágának vezetője.
A szállítás egybeesik az Olaszország és Németország között múlt héten aláírt védelmi együttműködési megállapodással. Ennek célja a széttagoltság csökkentése, a szabványosítás erősítése és az európai védelmi ipar megerősítése. Az első négy járművet hamarosan egy ötödik követi, mindegyik Rheinmetall-toronnyal. A következő tizenhat Lynx – amelyek 2024 októberétől 2027 elejéig érkeznek – már a Leonardo által gyártott Hitfist 30 milliméteres tornyot kapja. Az olasz tornyok és a Rheinmetall-alvázak összeszerelése a Leonardo la spezia-i üzemében vagy az Iveco Defence Vehicles telephelyén történik majd.
Az olasz hadseregnek lehetősége van további harminc jármű megrendelésére, amit várhatóan az év első felében meg is lép. A teljes szerződés öt további Lynx-változatot fed le, összesen tizenhat különböző szerepkörben. Ezek prototípusai 2027 és 2028 között érkeznek, a sorozatgyártás ezt követően indulhat. Bernhard hangsúlyozta:
Először fordul elő, hogy egy páncélosdandár teljes képességeit egyetlen technológiai platformra építik.
A program része 272 Rheinmetall Panther harckocsi gyártása is. Ezek első prototípusai várhatóan 2029 végén vagy 2030 elején készülnek el. A teljes üzlet értéke 23 milliárd euró. Mind a Lynx, mind a Panther bekerült az Európai Unió SAFE programjába, így a tagállamok az uniós védelmi hitelekből is finanszírozhatják beszerzésüket. Magyarország korábban szintén Lynx lövészpáncélosok mellett döntött, melyeket Zalaegerszegen gyártanak.
Címlapkép forrása: Rheinmetall AG
