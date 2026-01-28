  • Megjelenítés
Hamarosan özönleni fognak a Magyarországon jól ismert lövészpáncélosok Európa erős katonai hatalmába: az elsők már meg is jöttek
Globál

Hamarosan özönleni fognak a Magyarországon jól ismert lövészpáncélosok Európa erős katonai hatalmába: az elsők már meg is jöttek

Portfolio
Az olasz hadsereg átvette az első négy Lynx lövészpáncélosát a Rheinmetalltól. A szállítmány az összesen 1050 járműre szóló, rekordméretű rendelés nyitánya - írta meg a Defense News.

Az új lánctalpasokat a római Montelibretti tesztpályán mutatták be, ahol az olasz védelmi miniszter és a vezérkari főnök mellett a Rheinmetall és az olasz Leonardo vállalat vezetői is jelen voltak.

Európa továbbra is széttagolt: túl sok rendszer, túl sok beszállítói lánc, túl kevés ipari kapacitás. Ez nem fenntartható, egyenesen veszélyes. A Lynx-program azt adja, amire Európának égetően szüksége van: ipari integrációt a nemzeti különutas megoldások helyett

– mondta beszédében Björn Bernhard, a Rheinmetall európai járműüzletágának vezetője.

A szállítás egybeesik az Olaszország és Németország között múlt héten aláírt védelmi együttműködési megállapodással. Ennek célja a széttagoltság csökkentése, a szabványosítás erősítése és az európai védelmi ipar megerősítése. Az első négy járművet hamarosan egy ötödik követi, mindegyik Rheinmetall-toronnyal. A következő tizenhat Lynx – amelyek 2024 októberétől 2027 elejéig érkeznek – már a Leonardo által gyártott Hitfist 30 milliméteres tornyot kapja. Az olasz tornyok és a Rheinmetall-alvázak összeszerelése a Leonardo la spezia-i üzemében vagy az Iveco Defence Vehicles telephelyén történik majd.

Még több Globál

Váratlan kijelentést tett Marco Rubio: enyhül az amerikai vasmarok a szocialista ország körül

Brutális veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg, Moszkva kész tárgyalni Zelenszkijjel - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Sorsdöntő időszak előtt Németország: leállhat a főváros üzemanyag-ellátásának 90 százaléka

Az olasz hadseregnek lehetősége van további harminc jármű megrendelésére, amit várhatóan az év első felében meg is lép. A teljes szerződés öt további Lynx-változatot fed le, összesen tizenhat különböző szerepkörben. Ezek prototípusai 2027 és 2028 között érkeznek, a sorozatgyártás ezt követően indulhat. Bernhard hangsúlyozta:

Először fordul elő, hogy egy páncélosdandár teljes képességeit egyetlen technológiai platformra építik.

A program része 272 Rheinmetall Panther harckocsi gyártása is. Ezek első prototípusai várhatóan 2029 végén vagy 2030 elején készülnek el. A teljes üzlet értéke 23 milliárd euró. Mind a Lynx, mind a Panther bekerült az Európai Unió SAFE programjába, így a tagállamok az uniós védelmi hitelekből is finanszírozhatják beszerzésüket. Magyarország korábban szintén Lynx lövészpáncélosok mellett döntött, melyeket Zalaegerszegen gyártanak.

Kapcsolódó cikkünk

Hamarosan kiderül, mit tud az orosz hadsereg ellen a szupermodern KF41 Lynx páncélos

Címlapkép forrása: Rheinmetall AG

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Riadót fújtak Brüsszelben – óriási válság néz ki, ha nem lép az EU
Brutális veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg, Moszkva kész tárgyalni Zelenszkijjel - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility