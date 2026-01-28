  • Megjelenítés
Határozottan üzent Magyarország szomszédja: nem csatlakoznak Trump Béketanácsához!
Határozottan üzent Magyarország szomszédja: nem csatlakoznak Trump Béketanácsához!

MTI
Egyelőre nem csatlakozik a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanácshoz Horvátország - jelentette be egyetértésben szerdán Zoran Milanovic államfő és Andrej Plenkovic miniszterelnök.

Plenkovic közölte:

Horvátország jelenleg nem vesz részt a Béketanács munkájában.

Elmondta, hogy a kérdésről rövid telefonbeszélgetést folytatott Milanoviccsal, ennek során ismertette a kormány álláspontját.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány és a parlamenti többség megítélése szerint Horvátország több okból sem csatlakozna a testülethez, és ez a döntése előzetes elemzéseken alapul. Jelezte, hogy az indokokat később részletesebben ismertetik.

Milanovic közleményben erősítette meg a telefonbeszélgetés tényét. Ebben az államfő üdvözöl minden, a Közel-Kelet békéjét elősegítő kezdeményezést, ugyanakkor úgy véli: Horvátország részvétele a Béketanácsban jelenleg nem indokolt, és - mint közölte - ezt az álláspontot a beszélgetés során a miniszterelnökkel is közölte.

A felek megerősítették:

Horvátország döntése a Béketanácshoz való csatlakozás elutasításáról a kormány és a parlamenti többség egységes álláspontján alapul.

A Béketanács alapító dokumentumát Davosban európai uniós tagállamként csak Magyarország és Bulgária írta alá, Románia pedig hivatalosan közölte, hogy nem csatlakozik a testülethez.

