Jó napja van ma az ukránoknak: majd egy tucat orosz célpontot szórtak meg

MTI
Az ukrán erők csapást mértek Oroszország voronyezsi régiójában egy olajtárolóra - közölte az ukrán vezérkar szerdán a Facebookon.

A vezérkar hozzátette, hogy a csapás nyomán kigyulladt az ott tárolt olaj, a területről sűrű füst szállt fel.

A hadsereg beszámolt még arról, hogy Donyeck megye megszállt részében - Velika Novoszilka térségében - eltaláltak egy drónirányító pontot,

továbbá orosz katonai összpontosulásokat Sahove és Hrihorijivka környékén.

Emellett az ukrán erők eltaláltak egy ellenséges lőszerraktárt Luhanszk megye megszállt részében, egy katonai összpontosulást a zaporizzsjai régióban, Huljajpole környékén, egy zászlóalj-parancsnoki pontot a dnyipropetrovszki terület Berezove térségében, valamint katonákat Oroszország belgorodi régiójában.

"Az ukrán védelmi erők továbbra is következetesen végrehajtják azokat az intézkedéseket, amelyek az ellenség támadó képességeinek gyengítésére és katonai-gazdasági potenciáljának csökkentésére irányulnak, azzal a céllal, hogy az Oroszországot az Ukrajna elleni fegyveres agressziójának beszüntetésére kényszerítsék" - tette hozzá a vezérkar.

Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images

