Jó napja van ma az ukránoknak: majd egy tucat orosz célpontot szórtak meg

A vezérkar hozzátette, hogy a csapás nyomán kigyulladt az ott tárolt olaj, a területről sűrű füst szállt fel.
A hadsereg beszámolt még arról, hogy Donyeck megye megszállt részében - Velika Novoszilka térségében - eltaláltak egy drónirányító pontot,
továbbá orosz katonai összpontosulásokat Sahove és Hrihorijivka környékén.
Emellett az ukrán erők eltaláltak egy ellenséges lőszerraktárt Luhanszk megye megszállt részében, egy katonai összpontosulást a zaporizzsjai régióban, Huljajpole környékén, egy zászlóalj-parancsnoki pontot a dnyipropetrovszki terület Berezove térségében, valamint katonákat Oroszország belgorodi régiójában.
"Az ukrán védelmi erők továbbra is következetesen végrehajtják azokat az intézkedéseket, amelyek az ellenség támadó képességeinek gyengítésére és katonai-gazdasági potenciáljának csökkentésére irányulnak, azzal a céllal, hogy az Oroszországot az Ukrajna elleni fegyveres agressziójának beszüntetésére kényszerítsék" - tette hozzá a vezérkar.
Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images
Gigantikus aszteroida csapódhat a Holdba: atombomba-erejű robbanás jöhet
Az emberiségnek könnyen lehet, hogy hamarosan mérlegelnie kell.
Megérkezett a havazás az országba: errefelé tér vissza a tél
Nagy a kontraszt.
Bejelentették az oroszok: jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, de van pár kellemetlen feltétel
Zelenszkij erre korábban egyértelmű nemet mondott.
Rendőrségi razzia a Deutsche Bank irodáiban, esik az árfolyam
Pénzmosás gyanúja merült fel a legnagyobb német banknál.
Kiadta Trump a végső ultimátumot: fogy az idő, ha ez így megy tovább, Amerika támadni fog
"Az idő fogy, méghozzá rohamosan!"
Örömhír a napelemeseknek: fontos könnyítésről döntött a kormány
Ezzel segítik az energiatárolási programot.
Váratlan fordulat a világ legnagyobb kávézóláncánál, ki is lőtt az árfolyam
Közel 8 százalékos plusz.
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!