Kiadta Trump a végső ultimátumot: fogy az idő, ha ez így megy tovább, Amerika támadni fog
Donald Trump amerikai elnök szerdán "gyors" és "erőszakos" katonai akcióval fenyegette meg Iránt, amennyiben az iszlám köztársaság vezetése nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni Teherán atomprogramja kapcsán.

Remélhetőleg Irán gyorsan "tárgyalóasztalhoz ül", és tárgyal egy tisztességes és méltányos alkuról – NINCS TÖBB NUKLEÁRIS FEGYVER –, amely minden fél számára előnyös. Az idő fogy, méghozzá rohamosan!

- áll Trump Truth Socialön közzétett posztjában.

Az amerikai elnök a bejegyzésében emlékeztetett, hogy "hatalmas armada tart Irán felé", amely "gyorsan halad, nagy erővel, lelkesedéssel és céltudatosan." Trump szerint

a flotta nagyobb, mint a Venezuelába küldött, élén a nagy Abraham Lincoln repülőgép-hordozó áll.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

