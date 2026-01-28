Kritikus rakétatesztre készül az Egyesült Államok: történelmi küldetés küszöbén állnak

Az Artemis–2 SLS (Space Launch System) rakétáját és az Orion kapszulát január 17-én gurították ki a Kennedy Űrközpont járműszerelő csarnokából a 39B indítóálláshoz. Azóta a csapatok rögzítették a mobil indítóplatformot, és felkészítették a rakétát az indítás előtti utolsó tesztfázisra.

Az tankolási főpróba hivatalosan körülbelül két nappal a szimulált indítás előtt kezdődik. A teszt legkritikusabb része szombaton zajlik, ekkor kezdik meg a rakéta két fő fokozatának feltöltését kriogén üzemanyaggal.

Az SLS összesen több mint 2,6 millió liter kriogén hajtóanyagot vesz fel, amelynek tömege nagyjából 2600 tonna lesz.

A teszt során cél az, hogy a visszaszámlálást T–33 másodpercig (a felbocsátás előtti 33 másodpercig) vigyék el, addig a pontig, ahol valós indításnál a rakéta fedélzeti számítógépe átvenné a rendszerek teljes felügyeletét. Ha minden a terv szerint halad, ezután a szimulált órát visszaállítják T–10 percre, majd ismét egészen T–30 másodpercig számolnak vissza. A NASA több "futamot" is tervez a visszaszámlálás utolsó tíz percében, hogy leteszteljék a megállítási, újraindítási és visszaállítási eljárásokat.

A hibátlan főpróba azonban önmagában nem garantálja a február 6-i startot.

A 2022-es Artemis–1 küldetés előtt négy ilyen indítási próbát kellett végrehajtani, amelyeket üzemanyag-szivárgások nehezítettek, és a rakétát háromszor is vissza kellett gurítani javításra a szerelőcsarnokba. A NASA bízik abban, hogy ezeket a problémákat sikerült kiküszöbölni, de más tényezők is okozhatnak csúszást.

Az időjárás most komoly kockázatot jelent, ugyanis az Egyesült Államokat rég nem látott, kiterjedt havazás és tartós hideg érte el, a floridai partokon pedig a hétvégére szokatlan módon fagypont alatti hőmérsékletet valószínűsítenek. A technikusok már dolgoznak azon, hogy az Orion és az SLS elemeit védő klímaszabályozó rendszerek felkészüljenek a hidegre. A NASA különösen óvatos a fagyos időjárással kapcsolatban, mivel

1986 januárjában a hideg tönkretette a Challenger űrsikló szilárd hajtóanyagú gyorsítórakétáinak gumitömítéseit, ami hét űrhajós életét követelő katasztrófához vezetett.

Az Artemis–2 űrhajósai nemrég karanténba vonultak egészségük és felkészültségük védelme érdekében. Az Orion első utasaiként Reid Wiseman parancsnok, Victor Glover pilóta, Christina Koch küldetésspecialista, valamint a Kanadai Űrügynökség űrhajósa, Jeremy Hansen repül majd.

A körülbelül tíznapos küldetés során a négyfős legénység először Föld körüli pályán ellenőrzi az űrhajó rendszereit, majd egy úgynevezett "szabad visszatérési" pályára áll. Akkor az űrhajó olyan nyolcas alakú röppályán kerüli meg a Holdat, amely akkor is biztonságos hazaérkezést garantál ha váratlan probléma lépne fel az űrhajó fő hajtóművével.

Bár az Artemis–2 nem száll le a Hold felszínére, így is történelmi jelentőségű küldetés lesz. A konkrét indítási időponttól és

a választott röppályától függően az Artemis–2 űrhajósai a Hold túlsó oldala mellett elhaladva messzebb távolodhatnak a Földtől, mint bárki korábban.



A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images