Megszólalt a Kreml szóvivője az orosz-ukrán béketárgyalásokról

Nagyon bonyolult tárgyalások folynak Abu-Dzabiban az ukrán féllel az ukrajnai rendezésről - fogalmazott szerdán Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Mint elmondta, az orosz és az ukrán tárgyalóküldöttségek február 1-jén, vasárnap tervezik folytatni az amerikai közvetítéssel zajló egyeztetéseket az Egyesült Arab Emírségek fővárosában.

Ezek a tárgyalások nagyon érzékeny témáról szólnak. Nagyon bonyolult tárgyalások. És ezek során bizonyos részleteket nyilvánosan megvitatni káros lenne magukra a tárgyalásokra nézve

- mondta.

Peszkov kitért az Európai Unió Tanácsa által hétfőn elfogadott rendeletre is, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes és cseppfolyósított földgáz importját az uniós tagországokba. Ezzel kapcsolatban a szóvivő kijelentette: az, hogy az uniós országok lemondtak az orosz gázról, "az az ő problémájuk".

Hozzátette: ezzel az Egyesült Államoktól való függőségre kárhoztatják saját magukat.

Szerdán Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is nyilatkozott az orosz-ukrán tárgyalásokról. Kijelentette:

Vlagyimir Putyin nyitott arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozzon, és vele az ukrajnai rendezésről egyeztessen.

A Kreml tudósítójának, Pavel Zarubinnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy Oroszország sohasem zárkózott el egy ilyen találkozótól. A Telegram-oldalán közzétett videóban Usakov hangsúlyozta, hogy egy ilyen találkozót gondosan elő kell készíteni, és annak eredmények elérésére kell összpontosulnia.

Az orosz elnök tanácsadója megismételte, hogy Oroszország garantálná Zelenszkij biztonságát.

