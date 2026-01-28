Nincs több idő: azonnal neki kell ugrani a szupermodern F/A-XX fejlesztésének, különben Amerika bajba kerül

Az Egyesült Államokban korábban két hatodik generációs lopakodó vadászgép kifejlesztése versenyzett egymással. Donald Trump amerikai elnök végül a beiktatása után rövidesen lezárta a vitát: F-47 névvel a légierő elképzelése kapott zöld lámpát. Úgy tűnt, ezzel a haditengerészet F/A-XX elképzelése évekre parkolópályára került, de az elmúlt időszak fejleményei szerint Washingtonban számolnak vele. A programot sürgeti a haditengerészeti műveletek főnöke is, aki szerint azonnal be kell indítani a projektet. Meg indokolta véleményét: a légvédelmi képességek fejlődésével és elterjedésével az olyan rezsimek is képesek lehetnek lelőni az amerikai vadászgépeket, mint Irán.

Képzeld el, hogy fog kinézni tíz év múlva, egy más Iránnal, más képességekkel, [amelyek] szembe tudnak szállni a mai F-18-as képességeivel

– mondta a tengernagy.

Hozzátette, hogy a jövőben már csak egy olyan gép lesz képes kijátszani a légvédelmi rendszereket, amely rendelkezik mindazon képességekkel, mint amit a F/A-XX-től várnak. Ez a lopakodás mellett a megnövekedett hatótávolság, az elektronikus hadviselési képesség, és a pilóta nélküli „hűséges szárnysegéd” repülőgépek irányítása.

Kijelentése alig egy héttel később érkezett, hogy az amerikai Kongresszus 897 millió dollárt különített el a haditengerészet gépének fejlesztésére. Claude kijelentései, különösen Iránra terelve a figyelmet, eltérést jelentenek az eddigi narratívától. A katonai szakértők korábban elsősorban a Kínával vívott befolyási csatározásban látták a F/A-XX legnagyobb szerepét. A készülő gépekkel a jelenlegi F/A-18 Super Horneteket váltanák fel. A várakozások szerint

fejlettebb lopkodó képességeket kapnának, mint az ötödik generációs, jelenleg is használt F-35C-k, valamint a hatótávolságuk 25 százalékkal szárnyalná túl azokÉt.

A haditengerészet másik vadászgépét, az EA-18 Growlereket is felülmúlhatja az elektronikus hadviselés terén.

A beszélgetés során az is elhangzott, hogy a csökken a költség a szereplők számára a potenciális légvédelmi rendszerek és támadó rakéták megszerzéséhez. Kifejezetten a jemeni húszi lázadók példáját emlegették fel, akik összetűzésbe kerültek az amerikai hadihajókkal. A másik gondot az jelenti, hogy a legnagyobb riválisok, így Oroszország vagy Kína hajlandó megosztani a kevésbé kulcsfontosságú technológiáját az Amerika-ellenes nézeteket valló csoportokkal. A folyamatot egyébként a polgári felhasználású eszközök technológiai fejlődése is elősegíti, az orosz-ukrán háború példája bemutatta, hogy az egyszerű, alig párszáz dolláros szerkezetek is rendkívül veszélyesek lehetnek.

