Nincs vége: vörös vonalakat húzott Grönland Donald Trumpnak - "Van két dolog, amiből nem engedünk"

Grönland hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal több fontos kérdésben is, de van két vörös vonal, amit Amerika nem léphet át - jelentette ki Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök a Politico cikke szerint.

Vannak vörös vonalak, amelyeket nem lehet átlépni, de grönlandi szemszögből igyekszünk valamilyen megállapodásra jutni"

– fogalmazott Nielsen, hozzátéve, hogy Grönland már évek óta szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal.

Nielsen drámai képet festett a grönlandi közvélekedésről. "Komoly nyomás nehezedik ránk. Grönlandi vezetőként olyan emberekkel kell foglalkoznunk, akik félnek és aggódnak" – mondta.

Képzeljék el: békében élnek, hűséges partnerek, lojálisak a szövetséghez, aztán egyes partnereik átvételről, megszerzésről beszélnek, és nem zárják ki a fegyverek használatát sem"

– tette hozzá.

Dánia szuverén állam, és a legalapvetőbb demokratikus szabályok közé tartozik a területi integritás tiszteletben tartása. És ne fenyegessük a szövetségeseinket"

– hangsúlyozta a Nielsen mellett szereplő Mette Frederiksen dán miniszterelnök a párizsi Sciences Po intézetben tartott konferencián.

Frederiksen arra is figyelmeztetett, hogy az európaiaknak túl kell tekinteniük Grönland konkrét ügyén, és átfogóbban, a teljes kontinens szempontjából kell vizsgálniuk Washington változóban lévő Európa-politikáját.

Az európai–amerikai feszültség némileg enyhült, miután Donald Trump amerikai elnök visszakozott a dán fennhatóság alatt álló, önkormányzattal rendelkező sziget esetleges bekebelezésére vonatkozó kijelentéseitől. Trump a múlt héten, a Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott svájci tárgyalásai után közölte: megállapodtak egy keretrendszerben Grönland jövőjét illetően.

A két vezető Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztet a francia fővárosban. Előző nap Friedrich Merz német kancellárral is tárgyaltak.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

