Oltások: Amerika csak akkor ad pénzt, ha kivezetnek bizonyos vakcinákat

A vakcinaellenes csoportok – köztük Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter által alapított szervezet – évtizedek óta azt állítják, hogy a vakcinákban használt, higanytartalmú tiomerszál összefüggésbe hozható az autizmussal és más idegrendszeri fejlődési zavarokkal. Ezt hangoztatják
annak ellenére, hogy számos kutatás nem talált ilyen jellegű biztonsági kockázatot.
Kennedy tavaly júniusban felfüggesztette a Gavi évi 300 millió dolláros amerikai támogatását. A szervezet a világ legszegényebb országainak segít védőoltások beszerzésében olyan betegségek ellen, mint a kanyaró vagy a diftéria.
Amíg nem készül terv a tiomerszált tartalmazó vakcinák kivonására, és nem indul el ennek végrehajtása, az Egyesült Államok visszatartja a jövőbeli támogatásokat
– közölte az amerikai egészségügyi minisztérium egyik tisztviselője.
A Gavi szóvivője megerősítette az amerikai kérés tényét, és jelezte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak Washingtonnal. Hozzátette: a szervezet portfólióját érintő bármilyen döntéshez az igazgatótanács jóváhagyása szükséges, és
ezeket a határozatokat a tudományos konszenzus fogja irányítani.
A tiomerszált elsősorban a többadagos ampullákban lévő vakcinák stabilitásának megőrzésére használják. Ez az alacsonyabb jövedelmű országokban olcsóbb és egyszerűbben elosztható megoldást jelent. A gazdagabb országokban a tartósítószert nagyrészt már kivezették, mivel ott jellemzően egyszer használatos kiszerelésben kaphatók a vakcinák.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a tiomerszál biztonságosságát évtizedek óta vizsgálják, és nem találtak meggyőző tudományos bizonyítékot arra, hogy kockázatot jelentene. Különösen, ha figyelembe vesszük a halálos betegségek elleni védelem elmaradásából fakadó veszélyeket.
Az Egyesült Államok korábban a Gavi finanszírozásának mintegy 13 százalékát biztosította. A Trump-adminisztráció az elmúlt években világszerte több milliárd dollárnyi egészségügyi támogatást vont meg, és kilépett az Egészségügyi Világszervezetből is.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
