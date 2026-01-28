Oltások: Amerika csak akkor ad pénzt, ha kivezetnek bizonyos vakcinákat

A Trump-adminisztráció közölte a Gavi globális védőoltási szövetséggel, hogy csak akkor biztosít számára további támogatást, ha fokozatosan kivezetik a tiomerszál tartósítószert tartalmazó vakcinákat.

A vakcinaellenes csoportok – köztük Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter által alapított szervezet – évtizedek óta azt állítják, hogy a vakcinákban használt, higanytartalmú tiomerszál összefüggésbe hozható az autizmussal és más idegrendszeri fejlődési zavarokkal. Ezt hangoztatják

annak ellenére, hogy számos kutatás nem talált ilyen jellegű biztonsági kockázatot.

Kennedy tavaly júniusban felfüggesztette a Gavi évi 300 millió dolláros amerikai támogatását. A szervezet a világ legszegényebb országainak segít védőoltások beszerzésében olyan betegségek ellen, mint a kanyaró vagy a diftéria.

Amíg nem készül terv a tiomerszált tartalmazó vakcinák kivonására, és nem indul el ennek végrehajtása, az Egyesült Államok visszatartja a jövőbeli támogatásokat

– közölte az amerikai egészségügyi minisztérium egyik tisztviselője.

A Gavi szóvivője megerősítette az amerikai kérés tényét, és jelezte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak Washingtonnal. Hozzátette: a szervezet portfólióját érintő bármilyen döntéshez az igazgatótanács jóváhagyása szükséges, és

ezeket a határozatokat a tudományos konszenzus fogja irányítani.

A tiomerszált elsősorban a többadagos ampullákban lévő vakcinák stabilitásának megőrzésére használják. Ez az alacsonyabb jövedelmű országokban olcsóbb és egyszerűbben elosztható megoldást jelent. A gazdagabb országokban a tartósítószert nagyrészt már kivezették, mivel ott jellemzően egyszer használatos kiszerelésben kaphatók a vakcinák.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a tiomerszál biztonságosságát évtizedek óta vizsgálják, és nem találtak meggyőző tudományos bizonyítékot arra, hogy kockázatot jelentene. Különösen, ha figyelembe vesszük a halálos betegségek elleni védelem elmaradásából fakadó veszélyeket.

Az Egyesült Államok korábban a Gavi finanszírozásának mintegy 13 százalékát biztosította. A Trump-adminisztráció az elmúlt években világszerte több milliárd dollárnyi egészségügyi támogatást vont meg, és kilépett az Egészségügyi Világszervezetből is.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 23. Amerika kilépett az Egészségügyi Világszervezetből, Bill Gates is felemelte a hangját

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images