Történelmet írhat a leendő holland kormányfő: ez még senkinek sem sikerült előtte

Az októberben tartott választást a D66 nevű párt nyerte, melynek elnöke, a 38 éves Rob Jetten Hollandia történetének eddigi legfiatalabb miniszterelnöke lehet. (Hollandiában 1848 óta van miniszterelnök, 1945 előtt a Minisztertanács Elnökének hívták.)

A D66 a Kereszténydemokrata Tömörüléssel (CDA), illetve a jobboldali liberális Szabadság és Demokrácia Néppárttal (VVD) köt koalíciót. Utóbbi sokáig Hollandia vezető pártja volt: a VVD színeiben volt miniszterelnök a jelenlegi NATO-főtitkár, Mark Rutte 2010 és 2024 között.

A koalíciónak 66 mandátuma lesz a 150 fős holland törvényhozásban, ami tízzel kevesebb, mint amennyi a többséghez kell.

A holland választási rendszer sajátosságai (arányos rendszer parlamenti küszöb nélkül) miatt a parlamentbe jellemzően nagyszámú párt jut be, egyesek csak egy-két mandátummal. Emiatt akár három-, négypárti koalíciók is születnek, de kisebbségi kormány alakulására ritkán van példa.

Rob Jetten kedd este a két leendő koalíciós párt vezetőivel jelent meg a sajtó képviselői előtt, és bejelentette, már csak néhány kisebb részlet vár tisztázásra, mielőtt pénteken hivatalosan is bemutatják a koalíciós megállapodást.

A leendő kormányfő szerint a kormányzás prioritásai közé tartozik majd a megfizethető lakhatás, a migráció féken tartása, illetve a védelembe történő befektetések.

Az új kormány várhatóan február végén teheti le az esküt Vilmos Sándor holland király előtt.

