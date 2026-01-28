  • Megjelenítés
Történelmet írhat a leendő holland kormányfő: ez még senkinek sem sikerült előtte
Globál

Történelmet írhat a leendő holland kormányfő: ez még senkinek sem sikerült előtte

Portfolio
Kisebbségi kabinet alakulhat Hollandiában, miután a győztes liberális-centrista D66 párt megállapodott a kormányalakításról két jobbközép párttal – írja a Politico.

Az októberben tartott választást a D66 nevű párt nyerte, melynek elnöke, a 38 éves Rob Jetten Hollandia történetének eddigi legfiatalabb miniszterelnöke lehet. (Hollandiában 1848 óta van miniszterelnök, 1945 előtt a Minisztertanács Elnökének hívták.)

A D66 a Kereszténydemokrata Tömörüléssel (CDA), illetve a jobboldali liberális Szabadság és Demokrácia Néppárttal (VVD) köt koalíciót. Utóbbi sokáig Hollandia vezető pártja volt: a VVD színeiben volt miniszterelnök a jelenlegi NATO-főtitkár, Mark Rutte 2010 és 2024 között.

A koalíciónak 66 mandátuma lesz a 150 fős holland törvényhozásban, ami tízzel kevesebb, mint amennyi a többséghez kell.

A holland választási rendszer sajátosságai (arányos rendszer parlamenti küszöb nélkül) miatt a parlamentbe jellemzően nagyszámú párt jut be, egyesek csak egy-két mandátummal. Emiatt akár három-, négypárti koalíciók is születnek, de kisebbségi kormány alakulására ritkán van példa.

Még több Globál

Megjelent a fronton az új orosz csodafegyver, amely állítólag a legendás HIMARS-nél is jobb

Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Súlyos dolog derült ki az orosz hadseregről – Botrányba keveredett a világ leggazdagabb embere

Rob Jetten kedd este a két leendő koalíciós párt vezetőivel jelent meg a sajtó képviselői előtt, és bejelentette, már csak néhány kisebb részlet vár tisztázásra, mielőtt pénteken hivatalosan is bemutatják a koalíciós megállapodást.

A leendő kormányfő szerint a kormányzás prioritásai közé tartozik majd a megfizethető lakhatás, a migráció féken tartása, illetve a védelembe történő befektetések.

Az új kormány várhatóan február végén teheti le az esküt Vilmos Sándor holland király előtt.

Címlapkép forrása: John Beckmann/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?
Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Kimondták a tudósok: másodpercekre vagyunk a végítélettől
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility