„Trump súlyos mentális állapotban van” – durva vallomást tett személyes találkozójuk után az európai kormányfő

Európai diplomaták szerint zárt körben arról beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnök, hogy a Donald Trumppal Mar-a-Lagóban folytatott találkozója után megdöbbent az amerikai elnök „pszichológiai állapotán”. A kormányfő „veszélyesnek” és „kizökkentnek” írta le az amerikai elnök mentális helyzetét. A kijelentések egy olyan időszakban hangzottak el, amikor Washington Grönland megszerzésével fenyegette Európát, és a transzatlanti kapcsolatok a hidegháború óta nem látott feszültség alá kerültek.

Robert Fico a múlt heti brüsszeli rendkívüli EU-csúcson – több európai diplomata szerint – arról számolt be kollégáinak, hogy január 17-i floridai találkozója Donald Trumppal mélyen nyugtalanította. A szlovák kormányfő, aki az uniós vezetők között az egyik leginkább Trump-barát politikusnak számít, a Politicónak nyilatkozó diplomaták szerint

„veszélyesnek” nevezte az amerikai elnök lelkiállapotát, és azt mondta, a személyes benyomása alapján Trump „nincs beszámítható állapotban”.

A megbeszélés Trump Mar-a-Lago-i rezidenciáján zajlott, nem sokkal azután, hogy az amerikai elnök Grönland megszerzésével és európai országok elleni vámokkal fenyegetőzött.

A diplomaták szerint Fico a brüsszeli csúcson nem a hivatalos ülésen, hanem egy szűk körű, informális egyeztetésen osztotta meg aggályait az uniós vezetőkkel és intézményi főtisztségviselőkkel. Bár a részleteket senki nem ismerte pontosan a brüsszeli lappal, többen megerősítették, hogy

Fico a Trump által tanúsított viselkedést és beszédmódot „pszichológiailag aggasztónak” minősítette, és azt a benyomását keltette, hogy az amerikai elnök kiszámíthatatlansága immár nemcsak politikai, hanem személyes, mentális kérdés is.

A kiszivárgott értékelés annál is súlyosabb, mert Fico az elmúlt években következetesen védte Trumpot, nyíltan bírálta az EU „gyengeségét”, és korábban az amerikai konzervatív elit rendezvényein is felszólalt. A Mar-a-Lago-i találkozó után nyilvánosan még „baráti, nyílt és bizalmi légkörű” egyeztetésről beszélt, és azt állította, hogy Trump „mély válságban lévő Európáról” alkotott véleménye egybeesik az övével. A zárt ajtók mögött azonban – a diplomaták szerint – egészen más hangnemben számolt be a találkozóról.

A Fehér Ház határozottan visszautasította a Ficónak tulajdonított nyilatkozat tartalmát. Az elnök szóvivője „teljesen hamis híreknek” nevezte azokat, és azt állította, hogy a találkozó „pozitív és konstruktív” volt, minden rendkívüli vagy zavaró mozzanat nélkül. Egy, a megbeszélésen jelen lévő amerikai tisztviselő szintén azt mondta: nem tapasztalt semmiféle rendellenességet, a beszélgetés „normális és barátságos” volt, könnyed pillanatokkal.

A háttérben azonban az európai vezetők körében egyre nyíltabban merül fel Trump kiszámíthatatlansága és mentális állapota mint stratégiai kockázat.

Több diplomata szerint a Grönlanddal kapcsolatos fenyegetések – beleértve a katonai erő alkalmazásának nyílt lebegtetését – sokakban megerősítették azt az érzést, hogy az Egyesült Államok elnöke impulzív, nehezen kontrollálható döntéseket hoz.

A brüsszeli csúcson Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is arra figyelmeztetett: Európának csökkentenie kell biztonsági és politikai függését Washingtontól, míg Ursula von der Leyen szerint Trump esetében az „határozott, de nem eszkaláló” fellépés az egyetlen működő stratégia.

Címlapkép forrása: Official White House Photo/Daniel Torok