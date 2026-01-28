„Trump súlyos mentális állapotban van” – durva vallomást tett személyes találkozójuk után az európai kormányfő

Robert Fico a múlt heti brüsszeli rendkívüli EU-csúcson – több európai diplomata szerint – arról számolt be kollégáinak, hogy január 17-i floridai találkozója Donald Trumppal mélyen nyugtalanította. A szlovák kormányfő, aki az uniós vezetők között az egyik leginkább Trump-barát politikusnak számít, a Politicónak nyilatkozó diplomaták szerint
„veszélyesnek” nevezte az amerikai elnök lelkiállapotát, és azt mondta, a személyes benyomása alapján Trump „nincs beszámítható állapotban”.
A megbeszélés Trump Mar-a-Lago-i rezidenciáján zajlott, nem sokkal azután, hogy az amerikai elnök Grönland megszerzésével és európai országok elleni vámokkal fenyegetőzött.
A diplomaták szerint Fico a brüsszeli csúcson nem a hivatalos ülésen, hanem egy szűk körű, informális egyeztetésen osztotta meg aggályait az uniós vezetőkkel és intézményi főtisztségviselőkkel. Bár a részleteket senki nem ismerte pontosan a brüsszeli lappal, többen megerősítették, hogy
Fico a Trump által tanúsított viselkedést és beszédmódot „pszichológiailag aggasztónak” minősítette, és azt a benyomását keltette, hogy az amerikai elnök kiszámíthatatlansága immár nemcsak politikai, hanem személyes, mentális kérdés is.
A kiszivárgott értékelés annál is súlyosabb, mert Fico az elmúlt években következetesen védte Trumpot, nyíltan bírálta az EU „gyengeségét”, és korábban az amerikai konzervatív elit rendezvényein is felszólalt. A Mar-a-Lago-i találkozó után nyilvánosan még „baráti, nyílt és bizalmi légkörű” egyeztetésről beszélt, és azt állította, hogy Trump „mély válságban lévő Európáról” alkotott véleménye egybeesik az övével. A zárt ajtók mögött azonban – a diplomaták szerint – egészen más hangnemben számolt be a találkozóról.
A Fehér Ház határozottan visszautasította a Ficónak tulajdonított nyilatkozat tartalmát. Az elnök szóvivője „teljesen hamis híreknek” nevezte azokat, és azt állította, hogy a találkozó „pozitív és konstruktív” volt, minden rendkívüli vagy zavaró mozzanat nélkül. Egy, a megbeszélésen jelen lévő amerikai tisztviselő szintén azt mondta: nem tapasztalt semmiféle rendellenességet, a beszélgetés „normális és barátságos” volt, könnyed pillanatokkal.
A háttérben azonban az európai vezetők körében egyre nyíltabban merül fel Trump kiszámíthatatlansága és mentális állapota mint stratégiai kockázat.
Több diplomata szerint a Grönlanddal kapcsolatos fenyegetések – beleértve a katonai erő alkalmazásának nyílt lebegtetését – sokakban megerősítették azt az érzést, hogy az Egyesült Államok elnöke impulzív, nehezen kontrollálható döntéseket hoz.
A brüsszeli csúcson Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is arra figyelmeztetett: Európának csökkentenie kell biztonsági és politikai függését Washingtontól, míg Ursula von der Leyen szerint Trump esetében az „határozott, de nem eszkaláló” fellépés az egyetlen működő stratégia.
Címlapkép forrása: Official White House Photo/Daniel Torok
