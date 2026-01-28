Váratlan kijelentést tett Marco Rubio: enyhül az amerikai vasmarok a szocialista ország körül

Az Egyesült Államok "rendkívül tiszteletteljes és eredményes" kommunikációs csatornát alakított ki Venezuela ideiglenes vezetőivel – közölte Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán a szenátus külügyi bizottsága előtt.

A kapcsolatfelvételre azt követően került sor, hogy a hónap elején katonai akcióval fogták el Nicolás Maduro venezuelai elnököt és irányítás alá vonták a dél-amerikai országot.

Rubio elmondása szerint Washington hamarosan ismét diplomáciai képviseletet nyithat Venezuelában.

Az amerikai-venezuelai kapcsolatok javulásának egy másik jeléről ma Delcy Rodriguez, a latin-amerikai ország ideiglenes elnöke számolt be. Elmondása szerint Trump megkezdte a szankciók miatt eddig befagyasztott venezuelai pénzeszközök feloldását.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images