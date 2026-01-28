Váratlan trükkel cselezné ki legnagyobb riválisát Friedrich Merz – Elég lesz ez ahhoz, hogy megállítsa a katasztrófát?

A Der Spiegel beszámolója szerint Schulzét 58 igen szavazattal, 38 nem ellenében, tartózkodás nélkül választotta meg miniszterelnöknek a tartományi parlament (Landtag).
A tartományban Friedrich Merz kancellár pártja, a konzervatív CDU, a szociáldemokrata SPD és a liberális FDP van kormányon. Együtt 56 mandátumuk van, így két ellenzéki képviselő is Schulzéra adta a voksát.
A német lap szerint meglepő, hogy Schulzét már első körben megválasztották miniszterelnöknek, elődjének, Haseloffnak ugyanis 2016-ban és 2021-ben is csak második körben sikerült elnyernie a posztot.
A 2011 óta a tartományi miniszterelnöki posztot betöltő, 71 éves Haseloff azért lépett vissza, hogy a szeptember 6-án esedékes tartományi választásokon Schulze ne csak listavezetőként, hanem miniszterelnökként indulhasson.
A CDU ezzel előnyösebb pozícióba akarja helyezni Schulzét, miközben az Alternatíva Németországnak (AfD) hatalmas előnnyel vezet a felmérésekben.
Az INSA január 27-én megjelent közvélemény-kutatása szerint az AfD 39 százalékon áll, miközben a CDU csak 26 százalékos támogatottsággal követi a második helyen.
A jelenlegi helyzetben sem az AfD-nek nem lenne meg a többsége, sem a CDU nem tudna többségi koalíciót összekovácsolni, mivel a harmadik legnépszerűbb párt a radikális baloldali Die Linke (Baloldal), amellyel a CDU ugyanúgy kizárja a koalíciót, mint az AfD-vel. A jelenlegi koalíciós partnerek közül az SPD 8 százalékon áll, míg az FDP 2 százalékkal kiesne a Landtagból.
Szász-Anhalt tartomány mellett ebben az évben Baden-Württemberg, Rajna-vidék–Pfalz, Mecklenburg–Elő-Pomeránia és Berlin tartományban is helyi választásokat tartanak. A választási „szuperév” eredményei fontos visszajelzést jelentenek majd Merz és kormánya számára, miután a CDU már több országos felmérésben is második helyre csúszott vissza az ellenzéki AfD-vel szemben.
Címlapkép: Sven Schulze és Friedrich Merz 2026. január 14-én. Forrás: Sebastian Willnow/picture alliance via Getty Images
