Veszélyes forgatókönyv bukkant fel: összeomolhat Amerika egyik legfontosabb szövetsége, felmerült az evakuáció
Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a TV Aszahi műsorában arra figyelmeztetett, hogy egy tajvani válság idején az amerikai erők elleni támadásra adott japán válasz elmaradása a Tokió számára létfontosságú japán–amerikai biztonsági szövetséget sodorná veszélybe - tudósított a Nikkei Asia.

A kormányfő a japán állampolgárok Tajvanról történő, más országokkal közös evakuálásának lehetőségére utalva hangsúlyozta:

Ha Japán tétlenül nézné az amerikai hadsereg elleni támadást, és egyszerűen elmenekülne, a japán–amerikai szövetség összeomlana.

Hozzátette: válsághelyzetben a japán és az amerikai állampolgárokat egyaránt ki kellene menteni Tajvanról, a konkrét lépésekről pedig a helyzet átfogó mérlegelése alapján, a hatályos törvények keretei között születne döntés.

Takaicsi már novemberben, a parlamentben is úgy fogalmazott: ha Kína egy tajvani válság során erőszakot alkalmazna az amerikai hadsereggel szemben, az Japán létét fenyegető helyzetnek minősülhetne. Ilyen esetben a kormány kihirdethetné a szükségállapotot, ami lehetővé tenné, hogy az Önvédelmi Erők korlátozott mértékben gyakorolják a kollektív önvédelem jogát az amerikai csapatok támogatása érdekében.

Kína élesen bírálta a novemberi kijelentéseket, ami azóta is tartó diplomáciai feszültséghez vezetett. A miniszterelnök azóta is fenntartja álláspontját, mondván, az összhangban áll a kormány hivatalos pozíciójával, ugyanakkor jelezte, hogy a jövőben óvatosabban nyilatkozik majd a konkrét, feltételes forgatókönyvekről. A mostani megjegyzéseket Peking ismét nem hagyta szó nélkül, Kína állandó ENSZ-képviselője, Fu Cong arra szólította fel a japán miniszterelnököt, hogy „gondolja át” és „javítsa ki” a korábbi kijelentéseit.

