  • Megjelenítés
Videó: lerántották a leplet a Zubr-rendszerről – Egy csapásra vége a drónok aranykorának?
Globál

Videó: lerántották a leplet a Zubr-rendszerről – Egy csapásra vége a drónok aranykorának?

Portfolio
Átvette az orosz védelmi minisztérium az első Zubr drón elleni légvédelmi rendszereket a Rosztyek hadiipari vállalattól – jelenti több orosz hírportál.

A fegyver egy kifejezetten dróntámadások elhárítására való, kis hatótávolságú légvédelmi rendszer, amely nagy tűzgyorsaságú géppuskákat használ az ellenséges pilóta nélküli repülőgépek lelövésére.

Az eszközről videót is megosztott az orosz TASZSZ hírügynökség: ezen a működése egy vontatóról látható. Valószínű, hogy a fegyver később felszerelhető lesz katonai járművekre is, de

elsődleges funkciója jelenleg a statikus védelem – vagyis fontos épületek, infrastrukturális eszközöket véd majd dróntámadásokkal szemben.

Arról nem érhetők el információk, hogy a rendszer milyen szinten automatizált. Felvételek alapján a Zubr kezelő nélküli, de nem egyértelmű, hogy a célkereső rendszer, elsütőrendszer teljes egészében automata-e, vagy emberi kezelőnek kell a rendszert irányítania távoli elérésen keresztül.

A dróncsapások okozzák orosz és ukrán oldalon a legnagyobb anyagi és emberi veszteségeket is, a fronton és a hátországban is.

Kapcsolódó cikkünk

Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elképesztő dolgok történnek a devizapiacon, 379-nél az euró, 315-nél a dollár
Orosz elitegységek fordultak vissza, Moszkva lépése meglepte a Nyugatot – Ukrajnai háborús híreink kedden
Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility