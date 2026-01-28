Videó: lerántották a leplet a Zubr-rendszerről – Egy csapásra vége a drónok aranykorának?

Átvette az orosz védelmi minisztérium az első Zubr drón elleni légvédelmi rendszereket a Rosztyek hadiipari vállalattól – jelenti több orosz hírportál.

A fegyver egy kifejezetten dróntámadások elhárítására való, kis hatótávolságú légvédelmi rendszer, amely nagy tűzgyorsaságú géppuskákat használ az ellenséges pilóta nélküli repülőgépek lelövésére.

Az eszközről videót is megosztott az orosz TASZSZ hírügynökség: ezen a működése egy vontatóról látható. Valószínű, hogy a fegyver később felszerelhető lesz katonai járművekre is, de

elsődleges funkciója jelenleg a statikus védelem – vagyis fontos épületek, infrastrukturális eszközöket véd majd dróntámadásokkal szemben.

Arról nem érhetők el információk, hogy a rendszer milyen szinten automatizált. Felvételek alapján a Zubr kezelő nélküli, de nem egyértelmű, hogy a célkereső rendszer, elsütőrendszer teljes egészében automata-e, vagy emberi kezelőnek kell a rendszert irányítania távoli elérésen keresztül.

A dróncsapások okozzák orosz és ukrán oldalon a legnagyobb anyagi és emberi veszteségeket is, a fronton és a hátországban is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images