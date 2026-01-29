  • Megjelenítés
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Globál

Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma

Portfolio
Éles kommentárral reagált Oroszország vezető médiaszemélyisége Friedrich Merz német kancellár kijelentésére, aki Ukrajna 2027-es EU-csatlakozásáról beszélt - az orosz fél lényegében a megtámadott ország teljes pusztulását helyezte kilátásba.

Friedrich Merz német kancellár azt közölte pár órája: Ukrajna nem fog tudni 2027. január 1-jén csatlakozni az EU-hoz, hiszen nem reális, hogy addig teljesítse a szükséges koppenhágai kritériumokat.

Erre a kijelentésre reagált MAX csatornáján Margarita Szimonjan, a legnagyobb nemzetközi elérésű orosz állami médiacég, az RT főszerkesztője –

lényegében Ukrajna teljes megsemmisülését helyezte kilátásba.

Merész feltételezés Merz úrtól, hogy még lesz úgynevezett Ukrajna 2027-ben”

– írta az orosz vezető.

Nem világos, hogy Szimonjan milyen szinten képviselte itt az orosz állam hivatalos álláspontját, vagy az orosz olvasók / követők feltüzelése volt itt kifejezetten a cél. Az orosz állam hivatalosan jelenleg béketárgyalásokat folytat Ukrajnával, viszont sok nemzetközi elemző úgy véli, ezzel csak az időt húzzák és a Kreml Ukrajna totális megszállását és az ukrán államiság megsemmisítését akarja elérni.

Margarita Szimonjan a világ egyik legszélesebb körben szankcionált médiaszemélyisége – Ukrajnától kezdve az EU-n keresztül az Egyesült Államokig gyakorlatilag a teljes Nyugat büntetőintézkedéseket vezetett be vele szemben 2022 óta.

Címlapkép forrása: Oles Kromplias/Global Images Ukraine via Getty Images

