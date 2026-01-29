Erősödik a nyomás: újabb amerikai hadihajó érkezett a Közel-Keletre

A Reuters értesülései szerint a USS Delbert D. Black romboló az elmúlt 48 órában lépett be a térségbe. Ez a mozgás egy szélesebb körű katonai felvonulás része.
A jelenlegi amerikai tengeri flottatömörülés a Közel-Keleten:
- 6 romboló (köztük a most érkezett USS Delbert D. Black)
- 1 repülőgép-hordozó
- 3 part menti harci hajó
Gyorsuló eszkaláció? A Pentagon hivatalosan nem részletezte az átcsoportosítás közvetlen okát, de a Reutersnek névtelenül nyilatkozó tisztségviselők szerint a lépés jelzés Irán felé.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egyre nagyobb a feszültség.
