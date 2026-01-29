Erősödik a nyomás: újabb amerikai hadihajó érkezett a Közel-Keletre

Washington tovább erősíti katonai jelenlétét a közel-keleti régióban. Egy csütörtöki jelentés szerint az amerikai haditengerészet egy újabb rombolót vezényelt a térségbe, ezzel hatra emelve a térségben állomásozó rombolók számát.

A Reuters értesülései szerint a USS Delbert D. Black romboló az elmúlt 48 órában lépett be a térségbe. Ez a mozgás egy szélesebb körű katonai felvonulás része.

A jelenlegi amerikai tengeri flottatömörülés a Közel-Keleten:

6 romboló (köztük a most érkezett USS Delbert D. Black)

1 repülőgép-hordozó

3 part menti harci hajó

Gyorsuló eszkaláció? A Pentagon hivatalosan nem részletezte az átcsoportosítás közvetlen okát, de a Reutersnek névtelenül nyilatkozó tisztségviselők szerint a lépés jelzés Irán felé.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images