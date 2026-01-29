Fokozódik a pánik a feszült térségben: Amerika legfontosabb szövetségesei riadtan nézik Trump közeledő hadihajóit

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Ismét fellángolt a feszültség a Közel-Keleten, miután Donald Trump amerikai elnök láthatóan ragaszkodik ahhoz, hogy az iráni iszlamista rezsimet keményen megbüntesse a nemrégiben kirobbanó tüntetések vérbe fojtásáért. Az Egyesült Államok egyre több fegyvert halmoz fel a térségen, ez pedig könnyen lehet a készülő katonai támadás jele is. Washingtonnak már régóta „szálka a körme alatt” a Közel-Kelet „bajkeverője”, ugyanakkor egyre erősebb szövetségeket is kiépít a régióban. Elemzésünkben annak járunk utána, hogy a Fehér Ház lassan legfontosabb szövetségeseivé előlépő arab monarchiák mit gondolnak az újfent elharapódzó feszültségről.

Bár a gazdasági helyzet miatt kirobbanó tüntetéseket Teherán január közepére vérbe fojtotta, ezzel leállítva a látványos demonstrációkat, az Egyesült Államok nyomása egyáltalán nem csökken a rezsimen. Megérkezett Omán mellé a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó köteléke, Donald Trump közben már arról beszél, hogy egy második „gyönyörű armada” úszkál Irán felé. Az amerikai elnök egyelőre azt lebegteti, hogy megállapodást szeretne kicsikarni az iszlamista rezsimből, ugyanakkor a venezuelai akció után már jóval komolyabban veszi mindenki a fenyegetéseket. Az elmúlt időszak eseményei azonban rávilágítottak, hogy

egy esetleges Irán elleni beavatkozás a térség egészére veszélyt jelenthet, emiatt Washington közel-keleti szövetségesei is inkább tiltakozásuknak adnak hangot.

Látványos példája volt a tovaterjedő hatásoknak, amikor 2025. június 23-án Irán rakétatámadást indított a Katarban található al-Udeid légibázis ellen. A rezsim az itt állomásozó amerikai infrastruktúrára mért csapásokat, a beszámolók szerint elenyésző sikerrel. Ugyanakkor maga a támadás azt bizonyította, hogy Teherán hajlandó akár harmadik országok területét is veszélyeztetni. Korábban is volt példa hasonlóra, ám akkor térségi iszlamista militáns csoportok vállalták magukra az akciókat, ám most közvetlenül a síita hatalom indított támadást. Az Izrael és Irán között zajló 12 napos háborúnak akkor ez volt a záróakkordja, ám a monarchiák emlékezetébe beleivódott, hogy ők is bármikor célkeresztbe kerülhetnek.

Ez a reflex most is előjött, hiába vannak az Arab-félsziget országai (Jement leszámítva) jó kapcsolatban Trumppal, az amerikai elnök erősödő nyomásgyakorlását aggódva nézik:

Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg kijelentette, hogy Rijád nem engedélyezi az Egyesült Államok számára , hogy a légterét vagy a szárazföldi területeit egy Irán elleni támadáshoz használják.

, hogy a légterét vagy a szárazföldi területeit egy Irán elleni támadáshoz használják. Szomszédjához (és újabban geopolitikai riválisához) hasonlóan az Egyesült Arab Emírségek is jelezte, hogy megtiltja a légtere és a vizei használatát egy esetleges Irán elleni támadáshoz az amerikaiaknak.

egy esetleges Irán elleni támadáshoz az amerikaiaknak. Katar különleges helyzetben van, mivel a félszigetet érte a legdurvább támadás. A másik szempont, hogy Doha hagyományosan pragmatikus kapcsolatot tartott fenn Teheránnal, emiatt (is) hirdettek az ország ellen blokádot a szomszédjai 2017-ben. Az ország igyekezett magát az elmúlt évtizedekben kihagyhatatlan regionális békeközvetítőként pozicionálni , most is égnek a vonalak, az emír és a kabinetje folyamatosan konzultál a rezsim döntéshozóival.

, most is égnek a vonalak, az emír és a kabinetje folyamatosan konzultál a rezsim döntéshozóival. Omán még Katarnál is visszafogottabb álláspontot képvisel. Az ország egyelőre nem adott ki hivatalos nyilatkozatot a helyzetről, ugyanakkor Maszkat ismert a visszafogott politikájáról.

Az ország egyelőre nem adott ki hivatalos nyilatkozatot a helyzetről, ugyanakkor Maszkat ismert a visszafogott politikájáról. Kuvait szintén a csendes országok táborát erősíti. Korábban, még a tüntetések idején figyelmeztetést adott ki az állampolgárainak, felhívva azok figyelmét az esetleges veszélyekre.

Korábban, még a tüntetések idején figyelmeztetést adott ki az állampolgárainak, felhívva azok figyelmét az esetleges veszélyekre. Végül pedig Bahrein sem nyilatkozott egyelőre.

Meg kell jegyezni, hogy

az Egyesült Államok több katonai telephellyel rendelkezik a térségben, ezek közül néhány több ezer fős támaszpontot jelent.

Satellite imagery released by MizarVision shows Salman Port in Muharraq, Bahrain, with two U.S. Navy Arleigh Burke–class destroyers, USS McFaul (DDG-74) and USS Mitscher (DDG-57), docked at the port.The imagery also reveals three Independence-class littoral combat ships, USS… pic.twitter.com/VnUnzP4rLs https://t.co/VnUnzP4rLs — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) January 24, 2026

Nem véletlen, hogy az iráni Forradalmi Gárda ismét azzal fenyeget, hogy „minden” térségi amerikai bázist „elpusztít”. A térségi monarchiáknak ezen túl is alapos okuk van tartani az esetlegesen elharapódzó hatásoktól:

Irán nagyon közel van , lényegében csak alig pár száz – sokszor néhány tucat – kilométer választja el a kormányzat legfontosabb bevételi forrását jelentő olajmezőktől és finomítóktól.

, lényegében csak alig pár száz – sokszor néhány tucat – kilométer választja el a kormányzat legfontosabb bevételi forrását jelentő olajmezőktől és finomítóktól. Az olaj- és gázszállítmányok fő útvonala a Perzsa-öböl, itt szintén veszélyben lehetnek a kereskedelmi hajók.

Az iszlamizmus terjedését lényegében az 1979-es iráni forradalom óta állandó veszélynek érzékelik a helyi hatalmak. Ezek az eszmék ugyanis teljesen más típusú vezetési modellben látják az államszervezetet, ami eltávolítaná a vezető családokat a pozíciójukból.

ami eltávolítaná a vezető családokat a pozíciójukból. A Perzsa-öböl partvidékén jelentős síita kisebbség él , akiket a szunnita többségű országokban rendszeresen vádolnak meg azzal, hogy Iránnak kémkednek/lázítanak.

, akiket a szunnita többségű országokban rendszeresen vádolnak meg azzal, hogy Iránnak kémkednek/lázítanak. Amióta Teherán az atombomba kifejlesztésével kacérkodik, egy esetleges támadás esetén felmerül, hogy radikális csoportok „piszkos bomba” készítéséhez szükséges anyagokhoz jutnak. Ez beláthatatlan biztonsági fenyegetést jelentene.

Az egyes hatalmak eltérő stratégiában látják a régió biztonsági helyzetét. Az elsődleges szerveződés ehhez az Öböl Menti Együttműködési Tanács (ÖET) lehetne, ugyanakkor az együttműködés finoman fogalmazva sem működik jól. Belső feszültségektől terhelt, és korábban is a gazdasági szempontok kapták a nagyobb figyelmet. A visszatérő kihívásokra újfajta, védelmi-biztonsági perspektíva mentén szerveződő blokkok kezdenek kialakulni. Elsőként ott van a Pakisztán, Szaúd-Arábia és várhatóan Törökország hármasából összeálló csoport. A szövetségesi szintre lépő kapcsolatot 2025-ben hozták létre, ám egyelőre

nyitott kérdés, hogy hogyan reagálnának egy súlyos, regionális válságra.

Ezzel párhuzamosan erősíti meg az Egyesült Arab Emírségek a kapcsolatait Indiával, ám ez – egyelőre – szintén kérdéses hatékonyságú, főleg egy súlyos konfliktus esetén. A harmadik utat leglátványosabban Katar képviseli, a kis félsziget az Egyesült Államokkal erősíti meg a korábban is erős szövetségét.

BREAKING: Pakistan and Saudi Arabia sign a joint strategic defense agreement. Any attack on either country will be considered an attack on both. pic.twitter.com/R9QHX08LVg https://t.co/R9QHX08LVg — Defence Index (@Defence_Index) September 17, 2025

A Közel-Keleten továbbra is Amerika maradt a legfontosabb biztonságpolitikai szereplő, éppen ez a körülmény állítja

súlyos dilemma elé a térségi országokat: kövessék Amerikát a konfliktusba, vagy inkább maradjanak ki?

Előbbi azzal fenyeget, hogy a könnyen céltáblává válhatnak Irán számára, utóbbi pedig Washington bizalmának csökkenésével. Egyik sem túl kecsegtető lehetőség számukra, de az utóbbi forgatókönyv rövidtávon kisebb veszéllyel jár. Nem véletlen, hogy több kormány kifejezetten Teheránnak jelezte, hogy ők márpedig kimaradnak, mások sem képviselték a harcos amerikai álláspontot. Ez nem jelent szakítást az amerikaiaktól, de a saját érdekek figyelembevételével egy óvatos eltávolodást már mutat. Hosszabb távon ez a folyamat ugyanakkor az Egyesült Államok pozíciójára is veszélyes lehet, mivel a bizalom csökkenésével elvesztheti a stabil szövetségeseit. Főleg akkor, ha a regionális feszültségek továbbra sem enyhülnek, márpedig Trump második kormányzása idején elég határozottan beleállt a régi konfliktusokba.

Címlapkép forrása: Joe McNally/Getty Images