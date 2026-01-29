Három hónapig tartott, de végre összeáll a kormány Hollandiában

Mintegy három hónappal a parlamenti választások után három párt tárgyalódelegációi megállapodtak egy kisebbségi kormány megalakításáról Hollandiában. A pártok vezetőinek nyilatkozata szerint a kormányt a választáson győztes 66-os Demokraták (D66) liberális párt elnöke, Rob Jetten vezetné, a 38 éves politikus ezzel az ország történetének legfiatalabb miniszterelnöke lenne.

A D66 elnöke a holland sajtó szerint arról számolt be, hogy a leendő koalíciós partnerek - a D66 mellett a Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) és a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) - készen állnak arra, hogy bemutassák a "Munkára fel!" nevet viselő koalíciós megállapodás tervezetét parlamenti frakcióiknak. A megállapodást a tervek szerint pénteken teszik közzé hivatalosan.

Rob Jetten elmondta: a pártok világos döntéseket hoztak egyebek között a bel- és nemzetbiztonság, a megfizethető lakhatás és a védelem területén, és céljuk, hogy "ne a jövő generációkra hárítsák a terheket".

Hozzátette: pártjának még vannak kisebb észrevételei és módosítási javaslatai, amelyeket csütörtökön egyeztet a VVD és a CDA vezetőivel, de nem számít problémákra. Mint fogalmazott, az elmúlt hetekben már "alaposan tesztelték egymás határait".

Jetten a D66 első kormányfője lenne. Nyilatkozatában azt is megemlítette: "nagyon szép szimbólum" lenne, ha ő lehetne Hollandia első nyíltan meleg miniszterelnöke, ez "üzenetet hordozna az LMBTI-közösség számára Hollandiában és világszerte" is.

Az októberi választáson a 66-os Demokraták 26 helyet szerzett, nagyon csekély különbséggel előzte meg a szintén 26 mandátumot elnyerő - a jelek szerint ellenzékbe kényszerülő - Szabadságpártot (PVV). A Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért 22, a Kereszténydemokrata Tömörülés 18 képviselői helyhez jutott, így a három koalíciós párt a parlamenti alsóházban mindössze 66 mandátummal rendelkezik a 150-ből. A törvényjavaslatokat megakadályozni is képes szenátusban sincs többsége a szövetségnek, ezért a kisebbségi kabinet az ellenzéki pártok támogatására szorul majd.

Az új kormány beiktatására egy hónapon belül sor kerülhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images