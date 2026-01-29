  • Megjelenítés
Hiába van a sarkon a béketárgyalások következő fordulója, elsöprő offenzívára készül Moszkva - Háborús híreink csütörtökön
Hiába van a sarkon a béketárgyalások következő fordulója, elsöprő offenzívára készül Moszkva - Háborús híreink csütörtökön

Kínos bakikat vétett Trump diplomatája: nagyon kiakadtak Kijevben

Egy magas rangú, de meg nem nevezett amerikai diplomata, aki az orosz–ukrán háború lezárásán dolgozik, zárt háttérbeszélgetésen súlyos tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot Ukrajna politikai berendezkedésével és magával a háborúval kapcsolatban - jelentette a Kyiv Independent.

Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő friss jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen105 drónt indított el, ebből a légvédelem 84-et semmisített meg.

Merz: kizárt, hogy Ukrajna jövőre EU-tag lesz

Továbbra sem látja esélyét Ukrajna gyors európai uniós csatlakozásának Friedrich Merz német kancellár, aki erről a kormánykoalíciós pártok vezetőségével folytatott szerdai tanácskozást követően beszélt a berlini hivatalában.

"A 2027. január 1-jei csatlakozás kizárt. Nem fog menni" - hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus. Minden olyan országnak, amely csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, teljesítenie kell az úgynevezett koppenhágai kritériumokat, ez a folyamat pedig rendszerint éveket vesz igénybe.

Hiába van a sarkon a béketárgyalások következő fordulója, elsöprő offenzívára készül Moszkva - Háborús híreink csütörtökön

Február elsején kerül megrendezésre az orosz-ukrán béketárgyalások következő fordulója Abu-Dzabiban. Az oroszok meghívták Moszkvába is tárgyalni Volodimir Zelenszkijt, miközben egyre több jel utal arra, hogy Moszkva újabb offenzívára készül a Donbasz utolsó két nagy erőssége: Kramatorszk és Szlavjanszk ellen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Szerdai tudósításunk ezen a linken olvasható.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images

