Kiderült: várhatóan éppen addig élnek a magyarok, mint az amerikaiak

Az USA-ban tapasztalt javulás egyszerre jelzi a koronavírus-járvány utáni kilábalást és az opioidválság elleni küzdelem eredményeit. A nők születéskor várható élettartama 81,4 évre, a férfiaké 76,5 évre emelkedett. A szintetikus opioidok, elsősorban a fentanil okozta halálesetek száma egyetlen év alatt 72 776-ról 47 735-re esett vissza.
Különösen a fiatalok körében látványos a javulás: a 15–24 évesek túladagolás miatti halálozása 37 százalékkal csökkent.
Az életkor szerint korrigált általános halálozási ráta csaknem 4 százalékkal mérséklődött és a Covid–19 kikerült a tíz vezető halálok közül. A szívbetegségek, a rákos megbetegedések és a balesetek ugyanakkor továbbra is a lista élén állnak.
Két tényező dolgozik együtt: a pandémiából való kilábalás és a túladagolásos halálesetek csökkenése
– mondta az adatok mögött rejlő háttérjelenségekről Robert Anderson, az Egészségügyi Statisztika Nemzeti központjának statisztikai vezetője. "Az eredmény egy kissé a járvány előtti szint fölé emelkedett várható élettartam."
A túladagolásos halálesetek visszaesésének tendenciája mögött több tényező állhat. Ide tartozik a túladagolást visszafordító naloxon szélesebb körű elérhetősége, valamint a vidéki térségekben megnyitott új kezelőközpontok hálózata. Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a megelőzési és felvilágosító programok finanszírozásának esetleges visszavágása veszélybe sodorhatja az eddig elért eredményeket.
Az Egyesült Államok mindezzel együtt továbbra is elmarad a fejlett országok átlagától.
A 79 év számunkra impresszív, de a többi fejlett országnak nem annyira
– értékelt ennek megfelelően Anderson.
A pandémia idején a várható élettartam 1,8 évvel zuhant. A kábítószer-válság, valamint a szív- és érrendszeri betegségek halálozási mutatóinak tartósan magas szintje továbbra is fékezi a felzárkózást.
Hasonló helyzet itthon
Hazánkban a várható élettartam ezzel nagyjából megegyező szinten, 79,58 éven állt 2024-ben. A 2023-as uniós összehasonlítás alapján hátulról a negyedikek voltunk a mutatóban Lettországot, Bulgáriát és Romániát megelőzve, azonban az akkori átlagtól 4,7 évvel elmaradva. A vezető halálokok közt Magyarországon is a szív- és érrendszeri betegségek állnak, amiket a daganatos megbetegedések követnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
