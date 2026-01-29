Kiderült: várhatóan éppen addig élnek a magyarok, mint az amerikaiak

Az USA-ban tapasztalt javulás egyszerre jelzi a koronavírus-járvány utáni kilábalást és az opioidválság elleni küzdelem eredményeit. A nők születéskor várható élettartama 81,4 évre, a férfiaké 76,5 évre emelkedett. A szintetikus opioidok, elsősorban a fentanil okozta halálesetek száma egyetlen év alatt 72 776-ról 47 735-re esett vissza.

Különösen a fiatalok körében látványos a javulás: a 15–24 évesek túladagolás miatti halálozása 37 százalékkal csökkent.

Az életkor szerint korrigált általános halálozási ráta csaknem 4 százalékkal mérséklődött és a Covid–19 kikerült a tíz vezető halálok közül. A szívbetegségek, a rákos megbetegedések és a balesetek ugyanakkor továbbra is a lista élén állnak.

Két tényező dolgozik együtt: a pandémiából való kilábalás és a túladagolásos halálesetek csökkenése

– mondta az adatok mögött rejlő háttérjelenségekről Robert Anderson, az Egészségügyi Statisztika Nemzeti központjának statisztikai vezetője. "Az eredmény egy kissé a járvány előtti szint fölé emelkedett várható élettartam."

A túladagolásos halálesetek visszaesésének tendenciája mögött több tényező állhat. Ide tartozik a túladagolást visszafordító naloxon szélesebb körű elérhetősége, valamint a vidéki térségekben megnyitott új kezelőközpontok hálózata. Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a megelőzési és felvilágosító programok finanszírozásának esetleges visszavágása veszélybe sodorhatja az eddig elért eredményeket.

Az Egyesült Államok mindezzel együtt továbbra is elmarad a fejlett országok átlagától.

A 79 év számunkra impresszív, de a többi fejlett országnak nem annyira

– értékelt ennek megfelelően Anderson.

A pandémia idején a várható élettartam 1,8 évvel zuhant. A kábítószer-válság, valamint a szív- és érrendszeri betegségek halálozási mutatóinak tartósan magas szintje továbbra is fékezi a felzárkózást.

Hasonló helyzet itthon

Hazánkban a várható élettartam ezzel nagyjából megegyező szinten, 79,58 éven állt 2024-ben. A 2023-as uniós összehasonlítás alapján hátulról a negyedikek voltunk a mutatóban Lettországot, Bulgáriát és Romániát megelőzve, azonban az akkori átlagtól 4,7 évvel elmaradva. A vezető halálokok közt Magyarországon is a szív- és érrendszeri betegségek állnak, amiket a daganatos megbetegedések követnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images