  • Megjelenítés
Kimondta Brüsszel: Ukrajna katasztrófa felé halad - Ha ez így megy tovább, földi pokol jön
Globál

Kimondta Brüsszel: Ukrajna katasztrófa felé halad - Ha ez így megy tovább, földi pokol jön

Portfolio
Ukrajna humanitárius katasztrófa küszöbén áll az elhúzódó, könyörtelen orosz támadások miatt, amelyek a tél kellős közepén százezreket hagynak fűtés és áram nélkül – figyelmeztetett Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a BGNes beszámolója szerint.

Az amerikai vezetésű, Abu-Dzabiban zajló béketárgyalások ellenére Oroszország továbbra is bombázza Ukrajnát.

Hagyják megfagyni az embereket, hogy megadásra kényszerítsék őket"

– idézte Kallast a lap.

A főképviselő a brüsszeli uniós külügyminiszteri találkozó előtt hangsúlyozta, hogy a kemény tél miatt

Még több Globál

Teljesen új szintet értek el a belharcok Amerika ősellenségénél - Le akarták mondatni a teljhatalmú vezetőt

Hiába van a sarkon a béketárgyalások következő fordulója, elsöprő offenzívára készül Moszkva - Háborús híreink csütörtökön

Készül a hatalmas csapás Oroszországra!

az ukránok súlyos megpróbáltatásoknak vannak kitéve, és humanitárius katasztrófa fenyeget.

Oroszország fokozta a támadásokat az ukrán villamosenergia- és fűtési infrastruktúra ellen, sötétségbe és hidegbe taszítva a lakosságot, miközben a hőmérséklet helyenként mínusz húsz fok alá süllyed.

Kallas bejelentette azt is, hogy az Unió felveszi Oroszországot a pénzmosás elleni feketelistájára. Margus Tsahkna észt külügyminiszter emellett arra szólította fel a tagállamokat, hogy vezessenek be összehangolt vízumtilalmat az Ukrajnában harcoló orosz állampolgárokkal szemben.

Kapcsolódó cikkünk

Hiába van a sarkon a béketárgyalások következő fordulója, elsöprő offenzívára készül Moszkva - Háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Andriy Zhyhaylo/Oboz.ua/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Brutális veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg, Moszkva kész tárgyalni Zelenszkijjel - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility