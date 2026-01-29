Kimondta Brüsszel: Ukrajna katasztrófa felé halad - Ha ez így megy tovább, földi pokol jön

Az amerikai vezetésű, Abu-Dzabiban zajló béketárgyalások ellenére Oroszország továbbra is bombázza Ukrajnát.

Hagyják megfagyni az embereket, hogy megadásra kényszerítsék őket"

– idézte Kallast a lap.

A főképviselő a brüsszeli uniós külügyminiszteri találkozó előtt hangsúlyozta, hogy a kemény tél miatt

az ukránok súlyos megpróbáltatásoknak vannak kitéve, és humanitárius katasztrófa fenyeget.

Oroszország fokozta a támadásokat az ukrán villamosenergia- és fűtési infrastruktúra ellen, sötétségbe és hidegbe taszítva a lakosságot, miközben a hőmérséklet helyenként mínusz húsz fok alá süllyed.

Kallas bejelentette azt is, hogy az Unió felveszi Oroszországot a pénzmosás elleni feketelistájára. Margus Tsahkna észt külügyminiszter emellett arra szólította fel a tagállamokat, hogy vezessenek be összehangolt vízumtilalmat az Ukrajnában harcoló orosz állampolgárokkal szemben.

Címlapkép forrása: Andriy Zhyhaylo/Oboz.ua/Global Images Ukraine via Getty Images