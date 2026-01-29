  • Megjelenítés
Kimondta Brüsszel: vége van - Megbukott Európa közös katonai álma
Globál

Kimondta Brüsszel: vége van - Megbukott Európa közös katonai álma

Portfolio
Nem valószínű, hogy az Európai Unió valaha létrehoz egy egységes európai hadsereget - jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi vezető a Reuters cikke szerint.

Nem tudom elképzelni, hogy az EU országai létrehoznak egy önálló európai hadsereget

- jelentette ki a külügyi vezető.

A Reuters arról nem írt, hogy Kallas kommentálta-e részletesebben azt, hogy miért gondolja úgy, hogy nem fog működni az európai közös hadsereg ötlete.

A közös európai hadsereg az Ukrajna elleni orosz invázió miatt vált ismét akut témává, de mivel nem sikerült a nyugati blokkon egységes választ kialakítani Moszkva támadására és emiatt az EU-tagállamok közti bizalmatlanság jelentősen nőtt, a szoros katonai együttműködés is erősen kérdésessé vált.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Elyxandro Cegarra/NurPhoto via Getty Images

