Kimondta Brüsszel: vége van - Megbukott Európa közös katonai álma

Nem valószínű, hogy az Európai Unió valaha létrehoz egy egységes európai hadsereget - jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi vezető a Reuters cikke szerint.

Nem tudom elképzelni, hogy az EU országai létrehoznak egy önálló európai hadsereget

- jelentette ki a külügyi vezető.

A Reuters arról nem írt, hogy Kallas kommentálta-e részletesebben azt, hogy miért gondolja úgy, hogy nem fog működni az európai közös hadsereg ötlete.

A közös európai hadsereg az Ukrajna elleni orosz invázió miatt vált ismét akut témává, de mivel nem sikerült a nyugati blokkon egységes választ kialakítani Moszkva támadására és emiatt az EU-tagállamok közti bizalmatlanság jelentősen nőtt, a szoros katonai együttműködés is erősen kérdésessé vált.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Elyxandro Cegarra/NurPhoto via Getty Images