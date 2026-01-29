Kínos kudarc a Földközi-tengeren: Washington grandiózus tervei szertefoszlani látszanak

Két hónapja amerikai kormánytisztviselők érkeztek Athénba, hogy bejelentsék:

az Egyesült Államok meghatározó energetikai szereplővé kíván válni a Földközi-tenger térségében.

A tervek szerint a görögországi terminálok fogadnák az amerikai cseppfolyósított földgázszállítmányokat, amelyeket ezután a "Vertikális Folyosó" vezetékrendszeren keresztül juttatnának el a szomszédos országokba, Bulgáriától egészen Ukrajnáig. A cél az volt, hogy az "orosz gáz utolsó molekuláját is" kiváltsák.

Amikor azonban a görög kormány hétfőn meghirdette az aukciót a gázvezetékek kapacitásaira,

az energiavállalatok érdeklődése gyakorlatilag a nullával volt egyenlő.

A csaknem 72 gigawattórányi felajánlott kapacitásból mindössze 48 megawattórányit kötöttek le, vagyis az összes kapacitás 0,1 százalékát sem. A decemberi, hasonló feltételekkel lebonyolított aukció még rosszabbul sikerült: egyetlen ajánlat sem érkezett.

Egyes szereplők a magas szállítási díjakat és a folyosó menti országok gyenge gázkeresletét okolják. Mások – köztük a görög kormány – inkább a romló EU–USA viszonyban látják a kudarc fő okát.

Az aukciók egyáltalán nem sikerültek jól, és ez az EU és az USA között fennálló konfliktus következménye

– nyilatkozta kedden Sztavrosz Papasztavru görög energiaügyi miniszter.

Ha az aukciók sikeresek lettek volna, az arra utalt volna, hogy a kereskedők bíznak az amerikai LNG-szállítások megbízhatóságában és a célpiacok tartósan erős keresletében. A gyenge eredmények viszont azt jelzik, hogy a vállalatok most nem hajlandók kockázatot vállalni.

Trump álláspontja és az Európával való viszonya rengeteg bizonytalanságot szül, ezért mindenki kivár, amíg látja, merre haladnak a dolgok

– mondta Charles Ellinas, az Atlantic Council Globális Energia Központjának vezető munkatársa. Hozzátette:

ha Trump továbbra is kiszámíthatatlanul viselkedik, senki sem fog jelentős befektetéseket eszközölni, illetve új kezdeményezéseket indítani.

Elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy az EU az amerikai LNG-től való növekvő függőséggel valójában csak az egyik kockázatos geopolitikai függőséget cserélheti le egy másikra.

Úgy tűnik, az EU megismétli korábbi hibáit, és megint csak késve kezd alternatívákat keresni az energiaszállítók diverzifikálására

– vélekedett Harry Tzimitras, az Oslói Békekutató Intézet Ciprusi Központjának igazgatója.

Az érdektelenség másik oka, hogy a versengő útvonalak – elsősorban a Lengyelországon és Litvánián keresztül vezető szállítások – alacsonyabb tranzitdíjakkal és kevesebb szabályozási bizonytalansággal jelennek meg a piacon, ezért összességében versenyképesebbek maradnak.

A görög kormány emellett az EU álláspontját is bírálja. Athén szerint Brüsszel leállította ugyan az orosz gázimportot, de közben nem tisztázta kellőképpen az új beszerzési útvonalak szabályozási feltételeit. Papasztavru rámutatott: az Európai Bizottság mindmáig nem hagyta teljes körűen jóvá a Vertikális Folyosón kínált termékek kialakítását.

Címlapkép forrása: Portfolio