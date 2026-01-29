  • Megjelenítés
Közeleg a nap, amikor semmi sem korlátozza többé a világ két legnagyobb atomarzenálját
Globál

Közeleg a nap, amikor semmi sem korlátozza többé a világ két legnagyobb atomarzenálját

Portfolio
Oroszország továbbra is várja az Egyesült Államok válaszát Vlagyimir Putyin elnök javaslatára, amely egy évvel, informális megállapodással hosszabbítaná meg a két ország között fennálló utolsó nukleáris fegyverzetkorlátozási egyezmény érvényét - írja a Reuters.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak elmondta, hogy az Új START-egyezmény február 5-i lejárata komoly joghézagot teremthet a nukleáris fegyvereket szabályozó nemzetközi keretekben.

Hangsúlyozta, hogy az egyezmény kifutása után a fegyverzetellenőrzésre gyakorlatilag nem marad kötelező érvényű szabályozás a két nagy nukleáris hatalom között.

Az Új START-egyezményt 2010-ben írta alá Barack Obama és Dmitrij Medvegyev elnök. A megállapodás korlátozza azoknak a stratégiai fegyvereknek a számát, amelyekkel a felek nukleáris háború esetén egymás kulcsfontosságú politikai és katonai célpontjait támadhatnák. Az egyezmény oldalanként legfeljebb 1550 telepített stratégiai robbanófejben állapítja meg a felső határt, és legfeljebb 700 olyan szárazföldi vagy tengeralattjáróról indítható rakétát, illetve bombázót engedélyez, amelyek ezeket a fegyvereket célba juttathatják.

Kapcsolódó cikkünk

Putyin hatalmának alappillére omlott össze, már kopogtat a válság Oroszországban

Készül a hatalmas csapás Oroszországra!

Pillanatok alatt összeomlott Oroszország kulcsfontosságú védelmi rendszere – Kiderítették, mi történt, kegyetlenül lesújt Putyin haragja

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Brutális veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg, Moszkva kész tárgyalni Zelenszkijjel - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility