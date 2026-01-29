Közeleg a nap, amikor semmi sem korlátozza többé a világ két legnagyobb atomarzenálját

Oroszország továbbra is várja az Egyesült Államok válaszát Vlagyimir Putyin elnök javaslatára, amely egy évvel, informális megállapodással hosszabbítaná meg a két ország között fennálló utolsó nukleáris fegyverzetkorlátozási egyezmény érvényét - írja a Reuters.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak elmondta, hogy az Új START-egyezmény február 5-i lejárata komoly joghézagot teremthet a nukleáris fegyvereket szabályozó nemzetközi keretekben.

Hangsúlyozta, hogy az egyezmény kifutása után a fegyverzetellenőrzésre gyakorlatilag nem marad kötelező érvényű szabályozás a két nagy nukleáris hatalom között.

Az Új START-egyezményt 2010-ben írta alá Barack Obama és Dmitrij Medvegyev elnök. A megállapodás korlátozza azoknak a stratégiai fegyvereknek a számát, amelyekkel a felek nukleáris háború esetén egymás kulcsfontosságú politikai és katonai célpontjait támadhatnák. Az egyezmény oldalanként legfeljebb 1550 telepített stratégiai robbanófejben állapítja meg a felső határt, és legfeljebb 700 olyan szárazföldi vagy tengeralattjáróról indítható rakétát, illetve bombázót engedélyez, amelyek ezeket a fegyvereket célba juttathatják.

Címlapkép forrása: Shutterstock