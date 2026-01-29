  • Megjelenítés
Meglepő ígéretről számolt be Trump: Putyin beleegyezett, hogy megkegyelmez Kijevnek - Háborús híreink csütörtökön
Meglepő ígéretről számolt be Trump: Putyin beleegyezett, hogy megkegyelmez Kijevnek - Háborús híreink csütörtökön

Február elsején kerül megrendezésre az orosz-ukrán béketárgyalások következő fordulója Abu-Dzabiban. Az oroszok meghívták Moszkvába is tárgyalni Volodimir Zelenszkijt, miközben egyre több jel utal arra, hogy Moszkva újabb offenzívára készül a Donbasz utolsó két nagy erőssége: Kramatorszk és Szlavjanszk ellen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Rendkívüli bejelentést tett Trump: Putyin megígérte a bombázások leállítását

Donald Trump amerikai elnök a csütörtöki kabinetülésen közölte, hogy személyes kérésére Vlagyimir Putyin beleegyezett az ukrán városok, köztük Kijev bombázásának szüneteltetésébe. A „humanitárius gesztus” célja, hogy megkíméljék a lakosságot a napokban várható extrém hideg idején.

Rendkívüli bejelentést tett Trump: Putyin megígérte a bombázások leállítását
Tűzszünet és béketárgyalások: Moszkva végleges választ adott Ukrajna kérésére

Oroszország külügyminisztere, Szergej Lavrov válaszolt arra a lehetőségre, hogy Oroszország és Ukrajna akár részleges, akár teljes tűzszünetet kössön a béketárgyalások idejére.

Tovább a cikkhez
Tűzszünet és béketárgyalások: Moszkva végleges választ adott Ukrajna kérésére
Lehet, hogy az EU örökre kitiltja az összes orosz katonát

Az Európai Unió jelenleg arról tárgyal, hogy örökre kitiltja területéről az összes olyan embert, aki az orosz hadseregben harcolt Ukrajna ellen - erről Margus Tsahkna észt külügyminiszter beszélt az RBK szerint.

A legtöbben bűnözők és nagyon veszélyes emberek"

- jellemzi az orosz katonákat a külügyminiszter az ukrán lap szerint.

Újabb masszív apanázst kapott Ukrajna a gázszámlákra

Az Európai Bizottság újabb 50 millió eurós hitelt hagyott jóvá a Naftogaz számára, így az összesített uniós támogatás már eléri a 977 millió eurót - írja a Montel. A cél az orosz támadások sújtotta ukrán energiarendszer stabilizálása és a lakossági fűtés biztosítása a fagyos téli hónapokban.

Tovább a cikkhez
Újabb masszív apanázst kapott Ukrajna a gázszámlákra
Dühöngenek az oroszok: a Nyugat most megkezdte a tengeri háborút - Ilyet senki nem csinál békeidőben

Legújabb intézkedésükkel a nyugati országok már bőven túlléptek a gazdasági szankciók súlyosságán: lényegében tengeri katonai konfliktust kezdtek Oroszországgal szemben - írja az MK.ru

Tovább a cikkhez
Dühöngenek az oroszok: a Nyugat most megkezdte a tengeri háborút - Ilyet senki nem csinál békeidőben
Zavarba ejtő számok láttak napvilágot: szinte kirabolják Oroszországot

Oroszország energiabevételei tavaly mintegy egyötödével estek vissza a gyenge világpiaci árak és a növekvő árengedmények együttes hatása miatt, ami egyre nagyobb terhet ró a Kreml háborús gazdaságára - írja a Financial Times. Egyes Indiába irányuló szállítmányok esetében a nyersolaj ára hordónként 22–25 dollárra esett, ami a nyugati Brent olaj piaci jegyézének a felét sem éri el, és alig fedezi Oroszország önköltségi árát.

Tovább a cikkhez
Zavarba ejtő számok láttak napvilágot: szinte kirabolják Oroszországot
Rejtélyes fotók szivárogtak ki egy hangárból: különleges harci helikopterek érkeztek a Közel-Keletre

A közösségi médiában keringő fotók alapján nagyon úgy néz ki, hogy Irán megkapta az első, Oroszországból rendelt Mil Mi–28NE harci helikoptereit.

Tovább a cikkhez
Rejtélyes fotók szivárogtak ki egy hangárból: különleges harci helikopterek érkeztek a Közel-Keletre
Meghökkentő döntést hozott Vlagyimir Putyin: behúzza a féket a háborús gépezet - Itt van a fordulat, amire mindenki várt?

Oroszország hadiiparának növekedése idén jelentősen lelassulhat: a Kreml a gazdasági stabilitást és a költségvetési egyensúlyt helyezi előtérbe az ukrajnai háborús kiadások további emelésével szemben. A Gazdasági Minisztérium hároméves előrejelzése szerint az állami védelmi megrendelésekhez kötődő ágazatok éves szinten mindössze 4–5 százalékkal bővülhetnek, szemben az elmúlt évek mintegy 30 százalékos növekedésével - olvasható a Bloomberg elemzésében.

Tovább a cikkhez
Meghökkentő döntést hozott Vlagyimir Putyin: behúzza a féket a háborús gépezet - Itt van a fordulat, amire mindenki várt?
Példátlan internetkorlátozások jöhetnek: 146 millió embert érintő változásról döntöttek

Az orosz Belügyminisztérium arra figyelmezteti a lakosságot, hogy a közösségi médiában és nyilvános online felületeken megosztott személyes adatok és vélemények alapján könnyen bűncselekményekre toborzó csalók célpontjává válhatnak, miközben a hatóságok az "oroszok védelme" címén egyre szorosabban ellenőrzik az ország digitális terét - számolt be a The Moscow Times.

Tovább a cikkhez
Példátlan internetkorlátozások jöhetnek: 146 millió embert érintő változásról döntöttek
Európa titkos fegyvere aktiválódott: már lebeg felettünk az IRIS2

Az Európai Unió először helyezett üzembe saját, biztonságos műholdas kommunikációs rendszereket, amelyekkel csökkentené az Egyesült Államoktól – és különösen a Starlinktől – való stratégiai függését.

Tovább a cikkhez
Európa titkos fegyvere aktiválódott: már lebeg felettünk az IRIS2
Közeleg a nap, amikor semmi sem korlátozza többé a világ két legnagyobb atomarzenálját

Oroszország továbbra is várja az Egyesült Államok válaszát Vlagyimir Putyin elnök javaslatára, amely egy évvel, informális megállapodással hosszabbítaná meg a két ország között fennálló utolsó nukleáris fegyverzetkorlátozási egyezmény érvényét - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Közeleg a nap, amikor semmi sem korlátozza többé a világ két legnagyobb atomarzenálját
Putyin hatalmának alappillére omlott össze, már kopogtat a válság Oroszországban

2025-ben mintegy 20 százalékkal estek vissza Oroszország energiahordozókhoz kapcsolódó bevétele, mivel a növekvő árengedmények és az alacsony világpiaci árak egyre nagyobb nyomás alá helyezik a Kreml háborús gazdaságát - jelentette a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Putyin hatalmának alappillére omlott össze, már kopogtat a válság Oroszországban
Kimondta Brüsszel: Ukrajna katasztrófa felé halad - Ha ez így megy tovább, földi pokol jön

Ukrajna humanitárius katasztrófa küszöbén áll az elhúzódó, könyörtelen orosz támadások miatt, amelyek a tél kellős közepén százezreket hagynak fűtés és áram nélkül – figyelmeztetett Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a BGNes beszámolója szerint.

Tovább a cikkhez
Kimondta Brüsszel: Ukrajna katasztrófa felé halad - Ha ez így megy tovább, földi pokol jön
Zelenszkij túlfeszítette a húrt Ursula von der Leyennél, Brüsszel borítja az asztalt

Feszültséget keltett Volodimir Zelenszkij davosi beszéde, amelyben az ukrán elnök nyíltan bírálta Európát a szerinte elégtelen katonai és politikai fellépés miatt. Ursula von der Leyen erre azonnal reagált, emlékeztetve az eddigi százmilliárd eurós uniós támogatásra, és hangsúlyozva, hogy a béke közelebb van, mint valaha. A háttérben ugyanakkor az is látszik: Kijev kihúzta a gyufát Brüsszelnél, amiért nagy árat fizethet.

Tovább a cikkhez
Zelenszkij túlfeszítette a húrt Ursula von der Leyennél, Brüsszel borítja az asztalt
Készül a hatalmas csapás Oroszországra!

Az Európai Unió pénzügyi feketelistára helyezi Oroszországot az ukrajnai háború finanszírozásának ellehetetlenítése érdekében – jelentette be Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben, hangsúlyozva: az EU minden rendelkezésre álló eszközt bevetne Moszkva nyomás alá helyezésére és a valódi béketárgyalások kikényszerítésére.

Tovább a cikkhez
Készül a hatalmas csapás Oroszországra!
Pillanatok alatt összeomlott Oroszország kulcsfontosságú védelmi rendszere – Kiderítették, mi történt, kegyetlenül lesújt Putyin haragja

2024 nyarán megtámadta Oroszország kurszki határvidékét az ukrán hadsereg: Kijev egy villámoffenzívával letarolta az orosz védelmet és több tucat települést foglalt el Kurszk megyében pár nap leforgása alatt. Oroszország hatósági őrizetbe vette Kurszk régió kormányzóját és helyettesét, akiket azzal vádolnak, hogy ellopták a pénzt, amiből védelmi rendszereket kellett volna építeniük.

Tovább a cikkhez
Pillanatok alatt összeomlott Oroszország kulcsfontosságú védelmi rendszere – Kiderítették, mi történt, kegyetlenül lesújt Putyin haragja
Kimondta az EU legerősebb vezetője: ekkor csatlakozhat Ukrajna

Ukrajna EU-csatlakozásáról beszélt tegnap este Friedrich Merz német kancellár a kormánykoalíciós pártok vezetőségével folytatott tanácskozást követően beszélt a berlini hivatalában. Az EU legerősebb országának vezetője továbbra sem látja esélyét a háborús ország gyors csatlakozására.

Tovább a cikkhez
Kimondta az EU legerősebb vezetője: ekkor csatlakozhat Ukrajna
Kiderült, mitől lett gyakorlatilag lelőhetetlen az orosz szuperfegyver - Egy másik ország keze van a dologban

Kína kulcsfontosságú ipari berendezéseket és alkatrészeket szállít Oroszországnak, amelyek lehetővé teszik a hiperszonikus, akár nukleáris töltet hordozására is alkalmas rakéták, köztük az Oresnyik gyártását – derül ki a The Telegraph oknyomozó anyagából.

Tovább a cikkhez
Kiderült, mitől lett gyakorlatilag lelőhetetlen az orosz szuperfegyver - Egy másik ország keze van a dologban
Németország titokban olyan fegyvert fejleszt, ami megváltoztathatja Európa jövőjét

Németország elsőként a nagy európai hatalmak közül saját űralapú rakétaészlelő rendszer kiépítését tervezi, így csökkentve védelmi függőségét Washingtontól - írta a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Németország titokban olyan fegyvert fejleszt, ami megváltoztathatja Európa jövőjét
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma

Reagált Oroszország vezető médiaszemélyisége Friedrich Merz német kancellár kijelentésére, aki Ukrajna 2027-es EU-csatlakozásáról beszélt.

Tovább a cikkhez
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Amerikai fegyver végezhette ki az orosz szupervadászgépet: a pilóták nem élték túl az akciót

Megbízhatónak számító orosz források alapján nagyon úgy néz ki, hogy az orosz vadászbombázó flotta gerincét adó Szu-34-esnek végzetes találkozása volt az ukrán légvédelemmel.

Tovább a cikkhez
Amerikai fegyver végezhette ki az orosz szupervadászgépet: a pilóták nem élték túl az akciót
Kimondta Brüsszel: vége van - Megbukott Európa közös katonai álma

Nem valószínű, hogy az Európai Unió valaha létrehoz egy egységes európai hadsereget - jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi vezető a Reuters cikke szerint.

Tovább a cikkhez
Kimondta Brüsszel: vége van - Megbukott Európa közös katonai álma
Kínos bakikat vétett Trump diplomatája: nagyon kiakadtak Kijevben

Egy magas rangú, de meg nem nevezett amerikai diplomata, aki az orosz–ukrán háború lezárásán dolgozik, zárt háttérbeszélgetésen súlyos tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot Ukrajna politikai berendezkedésével és magával a háborúval kapcsolatban - jelentette a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Kínos bakikat vétett Trump diplomatája: nagyon kiakadtak Kijevben
Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő friss jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen105 drónt indított el, ebből a légvédelem 84-et semmisített meg.

(Telegram)

Merz: kizárt, hogy Ukrajna jövőre EU-tag lesz

Továbbra sem látja esélyét Ukrajna gyors európai uniós csatlakozásának Friedrich Merz német kancellár, aki erről a kormánykoalíciós pártok vezetőségével folytatott szerdai tanácskozást követően beszélt a berlini hivatalában.

"A 2027. január 1-jei csatlakozás kizárt. Nem fog menni" - hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus. Minden olyan országnak, amely csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, teljesítenie kell az úgynevezett koppenhágai kritériumokat, ez a folyamat pedig rendszerint éveket vesz igénybe.

(MTI)

Hiába van a sarkon a béketárgyalások következő fordulója, elsöprő offenzívára készül Moszkva - Háborús híreink csütörtökön

Február elsején kerül megrendezésre az orosz-ukrán béketárgyalások következő fordulója Abu-Dzabiban. Az oroszok meghívták Moszkvába is tárgyalni Volodimir Zelenszkijt, miközben egyre több jel utal arra, hogy Moszkva újabb offenzívára készül a Donbasz utolsó két nagy erőssége: Kramatorszk és Szlavjanszk ellen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Szerdai tudósításunk ezen a linken olvasható.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a Kreml szóvivője az orosz-ukrán béketárgyalásokról

Bejelentették az oroszok: jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, de van pár kellemetlen feltétel

Jó napja van ma az ukránoknak: majd egy tucat orosz célpontot szórtak meg

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images

