Meglepő ígéretről számolt be Trump: Putyin beleegyezett, hogy megkegyelmez Kijevnek - Háborús híreink csütörtökön

Rendkívüli bejelentést tett Trump: Putyin megígérte a bombázások leállítását
Donald Trump amerikai elnök a csütörtöki kabinetülésen közölte, hogy személyes kérésére Vlagyimir Putyin beleegyezett az ukrán városok, köztük Kijev bombázásának szüneteltetésébe. A „humanitárius gesztus” célja, hogy megkíméljék a lakosságot a napokban várható extrém hideg idején.
Tűzszünet és béketárgyalások: Moszkva végleges választ adott Ukrajna kérésére
Oroszország külügyminisztere, Szergej Lavrov válaszolt arra a lehetőségre, hogy Oroszország és Ukrajna akár részleges, akár teljes tűzszünetet kössön a béketárgyalások idejére.
Lehet, hogy az EU örökre kitiltja az összes orosz katonát
Az Európai Unió jelenleg arról tárgyal, hogy örökre kitiltja területéről az összes olyan embert, aki az orosz hadseregben harcolt Ukrajna ellen - erről Margus Tsahkna észt külügyminiszter beszélt az RBK szerint.
A legtöbben bűnözők és nagyon veszélyes emberek"
- jellemzi az orosz katonákat a külügyminiszter az ukrán lap szerint.
Újabb masszív apanázst kapott Ukrajna a gázszámlákra
Az Európai Bizottság újabb 50 millió eurós hitelt hagyott jóvá a Naftogaz számára, így az összesített uniós támogatás már eléri a 977 millió eurót - írja a Montel. A cél az orosz támadások sújtotta ukrán energiarendszer stabilizálása és a lakossági fűtés biztosítása a fagyos téli hónapokban.
Dühöngenek az oroszok: a Nyugat most megkezdte a tengeri háborút - Ilyet senki nem csinál békeidőben
Legújabb intézkedésükkel a nyugati országok már bőven túlléptek a gazdasági szankciók súlyosságán: lényegében tengeri katonai konfliktust kezdtek Oroszországgal szemben - írja az MK.ru
Zavarba ejtő számok láttak napvilágot: szinte kirabolják Oroszországot
Oroszország energiabevételei tavaly mintegy egyötödével estek vissza a gyenge világpiaci árak és a növekvő árengedmények együttes hatása miatt, ami egyre nagyobb terhet ró a Kreml háborús gazdaságára - írja a Financial Times. Egyes Indiába irányuló szállítmányok esetében a nyersolaj ára hordónként 22–25 dollárra esett, ami a nyugati Brent olaj piaci jegyézének a felét sem éri el, és alig fedezi Oroszország önköltségi árát.
Rejtélyes fotók szivárogtak ki egy hangárból: különleges harci helikopterek érkeztek a Közel-Keletre
A közösségi médiában keringő fotók alapján nagyon úgy néz ki, hogy Irán megkapta az első, Oroszországból rendelt Mil Mi–28NE harci helikoptereit.
Meghökkentő döntést hozott Vlagyimir Putyin: behúzza a féket a háborús gépezet - Itt van a fordulat, amire mindenki várt?
Oroszország hadiiparának növekedése idén jelentősen lelassulhat: a Kreml a gazdasági stabilitást és a költségvetési egyensúlyt helyezi előtérbe az ukrajnai háborús kiadások további emelésével szemben. A Gazdasági Minisztérium hároméves előrejelzése szerint az állami védelmi megrendelésekhez kötődő ágazatok éves szinten mindössze 4–5 százalékkal bővülhetnek, szemben az elmúlt évek mintegy 30 százalékos növekedésével - olvasható a Bloomberg elemzésében.
Példátlan internetkorlátozások jöhetnek: 146 millió embert érintő változásról döntöttek
Az orosz Belügyminisztérium arra figyelmezteti a lakosságot, hogy a közösségi médiában és nyilvános online felületeken megosztott személyes adatok és vélemények alapján könnyen bűncselekményekre toborzó csalók célpontjává válhatnak, miközben a hatóságok az "oroszok védelme" címén egyre szorosabban ellenőrzik az ország digitális terét - számolt be a The Moscow Times.
Európa titkos fegyvere aktiválódott: már lebeg felettünk az IRIS2
Az Európai Unió először helyezett üzembe saját, biztonságos műholdas kommunikációs rendszereket, amelyekkel csökkentené az Egyesült Államoktól – és különösen a Starlinktől – való stratégiai függését.
Közeleg a nap, amikor semmi sem korlátozza többé a világ két legnagyobb atomarzenálját
Oroszország továbbra is várja az Egyesült Államok válaszát Vlagyimir Putyin elnök javaslatára, amely egy évvel, informális megállapodással hosszabbítaná meg a két ország között fennálló utolsó nukleáris fegyverzetkorlátozási egyezmény érvényét - írja a Reuters.
Putyin hatalmának alappillére omlott össze, már kopogtat a válság Oroszországban
2025-ben mintegy 20 százalékkal estek vissza Oroszország energiahordozókhoz kapcsolódó bevétele, mivel a növekvő árengedmények és az alacsony világpiaci árak egyre nagyobb nyomás alá helyezik a Kreml háborús gazdaságát - jelentette a Financial Times.
Kimondta Brüsszel: Ukrajna katasztrófa felé halad - Ha ez így megy tovább, földi pokol jön
Ukrajna humanitárius katasztrófa küszöbén áll az elhúzódó, könyörtelen orosz támadások miatt, amelyek a tél kellős közepén százezreket hagynak fűtés és áram nélkül – figyelmeztetett Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a BGNes beszámolója szerint.
Zelenszkij túlfeszítette a húrt Ursula von der Leyennél, Brüsszel borítja az asztalt
Feszültséget keltett Volodimir Zelenszkij davosi beszéde, amelyben az ukrán elnök nyíltan bírálta Európát a szerinte elégtelen katonai és politikai fellépés miatt. Ursula von der Leyen erre azonnal reagált, emlékeztetve az eddigi százmilliárd eurós uniós támogatásra, és hangsúlyozva, hogy a béke közelebb van, mint valaha. A háttérben ugyanakkor az is látszik: Kijev kihúzta a gyufát Brüsszelnél, amiért nagy árat fizethet.
Készül a hatalmas csapás Oroszországra!
Az Európai Unió pénzügyi feketelistára helyezi Oroszországot az ukrajnai háború finanszírozásának ellehetetlenítése érdekében – jelentette be Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben, hangsúlyozva: az EU minden rendelkezésre álló eszközt bevetne Moszkva nyomás alá helyezésére és a valódi béketárgyalások kikényszerítésére.
Pillanatok alatt összeomlott Oroszország kulcsfontosságú védelmi rendszere – Kiderítették, mi történt, kegyetlenül lesújt Putyin haragja
2024 nyarán megtámadta Oroszország kurszki határvidékét az ukrán hadsereg: Kijev egy villámoffenzívával letarolta az orosz védelmet és több tucat települést foglalt el Kurszk megyében pár nap leforgása alatt. Oroszország hatósági őrizetbe vette Kurszk régió kormányzóját és helyettesét, akiket azzal vádolnak, hogy ellopták a pénzt, amiből védelmi rendszereket kellett volna építeniük.
Kimondta az EU legerősebb vezetője: ekkor csatlakozhat Ukrajna
Ukrajna EU-csatlakozásáról beszélt tegnap este Friedrich Merz német kancellár a kormánykoalíciós pártok vezetőségével folytatott tanácskozást követően beszélt a berlini hivatalában. Az EU legerősebb országának vezetője továbbra sem látja esélyét a háborús ország gyors csatlakozására.
Kiderült, mitől lett gyakorlatilag lelőhetetlen az orosz szuperfegyver - Egy másik ország keze van a dologban
Kína kulcsfontosságú ipari berendezéseket és alkatrészeket szállít Oroszországnak, amelyek lehetővé teszik a hiperszonikus, akár nukleáris töltet hordozására is alkalmas rakéták, köztük az Oresnyik gyártását – derül ki a The Telegraph oknyomozó anyagából.
Németország titokban olyan fegyvert fejleszt, ami megváltoztathatja Európa jövőjét
Németország elsőként a nagy európai hatalmak közül saját űralapú rakétaészlelő rendszer kiépítését tervezi, így csökkentve védelmi függőségét Washingtontól - írta a Financial Times.
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Reagált Oroszország vezető médiaszemélyisége Friedrich Merz német kancellár kijelentésére, aki Ukrajna 2027-es EU-csatlakozásáról beszélt.
Amerikai fegyver végezhette ki az orosz szupervadászgépet: a pilóták nem élték túl az akciót
Megbízhatónak számító orosz források alapján nagyon úgy néz ki, hogy az orosz vadászbombázó flotta gerincét adó Szu-34-esnek végzetes találkozása volt az ukrán légvédelemmel.
Kimondta Brüsszel: vége van - Megbukott Európa közös katonai álma
Nem valószínű, hogy az Európai Unió valaha létrehoz egy egységes európai hadsereget - jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi vezető a Reuters cikke szerint.
Kínos bakikat vétett Trump diplomatája: nagyon kiakadtak Kijevben
Egy magas rangú, de meg nem nevezett amerikai diplomata, aki az orosz–ukrán háború lezárásán dolgozik, zárt háttérbeszélgetésen súlyos tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot Ukrajna politikai berendezkedésével és magával a háborúval kapcsolatban - jelentette a Kyiv Independent.
Jelentett az ukrán légvédelem
Az ukrán légierő friss jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen105 drónt indított el, ebből a légvédelem 84-et semmisített meg.
(Telegram)
Merz: kizárt, hogy Ukrajna jövőre EU-tag lesz
Továbbra sem látja esélyét Ukrajna gyors európai uniós csatlakozásának Friedrich Merz német kancellár, aki erről a kormánykoalíciós pártok vezetőségével folytatott szerdai tanácskozást követően beszélt a berlini hivatalában.
"A 2027. január 1-jei csatlakozás kizárt. Nem fog menni" - hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus. Minden olyan országnak, amely csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, teljesítenie kell az úgynevezett koppenhágai kritériumokat, ez a folyamat pedig rendszerint éveket vesz igénybe.
(MTI)
Hiába van a sarkon a béketárgyalások következő fordulója, elsöprő offenzívára készül Moszkva - Háborús híreink csütörtökön
Február elsején kerül megrendezésre az orosz-ukrán béketárgyalások következő fordulója Abu-Dzabiban. Az oroszok meghívták Moszkvába is tárgyalni Volodimir Zelenszkijt, miközben egyre több jel utal arra, hogy Moszkva újabb offenzívára készül a Donbasz utolsó két nagy erőssége: Kramatorszk és Szlavjanszk ellen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Szerdai tudósításunk ezen a linken olvasható.
Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images
50 százalékot emelkedhet ez a részvény - És most nagyon jó áron megveheted!
A papír több szempontból is illeszkedik napjaink legfontosabb befektetési trendjeihez.
Kialakult a "légköri folyó": brutális eső érkezik
Egy balatonnyi vízgőz.
Ezt fontos tudni a 13. és 14. havi nyugdíjról
Mikor érkezik, ki nem kap?
Fontos bejelentés érkezett a Balatonról
Újraindul a komp.
Csúcsdöntés után lefordult a magyar tőzsde
Az OTP is csúcson járt.
Erősödik a nyomás: újabb amerikai hadihajó érkezett a Közel-Keletre
Egyre nagyobb a feszültség.
Új szabályok lépnek életbe Horvátországban
Módosulhat a határátlépés vészhelyzetben.
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.