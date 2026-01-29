Meglepő ígéretről számolt be Trump: Putyin beleegyezett, hogy megkegyelmez Kijevnek - Háborús híreink csütörtökön

Az Európai Unió jelenleg arról tárgyal, hogy örökre kitiltja területéről az összes olyan embert, aki az orosz hadseregben harcolt Ukrajna ellen - erről Margus Tsahkna észt külügyminiszter beszélt az RBK szerint.

A legtöbben bűnözők és nagyon veszélyes emberek"

- jellemzi az orosz katonákat a külügyminiszter az ukrán lap szerint.