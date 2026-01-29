  • Megjelenítés
Rejtélyes fotók szivárogtak ki egy hangárból: különleges harci helikopterek érkeztek a Közel-Keletre
Globál

Rejtélyes fotók szivárogtak ki egy hangárból: különleges harci helikopterek érkeztek a Közel-Keletre

Portfolio
A közösségi médiában keringő fotók alapján nagyon úgy néz ki, hogy Irán megkapta az első, Oroszországból rendelt Mil Mi–28NE harci helikoptereit.

A közösségi médiában fotók jelentek meg egy úgynevezett "digital" sivatagi álcafestéssel ellátott Mil Mi–28NE helikopterről, amely egy hangárban áll. Az orosz forgószárnyasokat nem szokták ilyen álcamintával ellátni, így elég valószínű, hogy a fotók Iránban készültek.

A gépek megérkezését az iráni állami irányítás alatt álló Taszním hírügynökség védelmi tudósítója is megerősítette 2026 januárjának elején.

A nem nyilvános darabszámú Mil Mi–28-as helikopter beszerzéséről szóló megállapodást 2023 novemberében jelentették be.

Még több Globál

Hiába van a sarkon a béketárgyalások következő fordulója, elsöprő offenzívára készül Moszkva - Háborús híreink csütörtökön

Zavarba ejtő számok láttak napvilágot: szinte kirabolják Oroszországot

Három hónapig tartott, de végre összeáll a kormány Hollandiában

A '90-es évek elején rendszerbe állított, de még a szovjet-érában fejlesztett kétüléses harci helikoptert gyakran szokták a "keleti blokk Apache-ának" nevezni, mivel fő feladata a páncélozott járművek megsemmisítése. A repülőgép NE változatát eredetileg Észak-Koreának fejlesztették ki, de Venezuela is érdeklődött irántuk.

Kapcsolódó cikkünk

Zörgeti a kardot Amerika ősellensége - Készen állnak háborúzni

Gyorsan felrobbanhat a helyzet a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalánál - Most tényleg megtörténhet az, amitől mindenki retteg?

Meghökkentő döntést hozott Vlagyimir Putyin: behúzza a féket a háborús gépezet - Itt van a fordulat, amire mindenki várt?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Kimondta Brüsszel: vége van - Megbukott Európa közös katonai álma
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility