Rejtélyes fotók szivárogtak ki egy hangárból: különleges harci helikopterek érkeztek a Közel-Keletre

A közösségi médiában keringő fotók alapján nagyon úgy néz ki, hogy Irán megkapta az első, Oroszországból rendelt Mil Mi–28NE harci helikoptereit.

A közösségi médiában fotók jelentek meg egy úgynevezett "digital" sivatagi álcafestéssel ellátott Mil Mi–28NE helikopterről, amely egy hangárban áll. Az orosz forgószárnyasokat nem szokták ilyen álcamintával ellátni, így elég valószínű, hogy a fotók Iránban készültek.

It is believed that Iran has received the first batch of Mil Mi-28NE attack helicopters ordered in Russia. Photos of a Mil Mi-28 helicopter in digital desert camo stationed in a hangar have emerged on social media. The arrival of the first Havocs in Iran was also… pic.twitter.com/SgZxwy9ivP https://t.co/SgZxwy9ivP — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) January 28, 2026

A gépek megérkezését az iráni állami irányítás alatt álló Taszním hírügynökség védelmi tudósítója is megerősítette 2026 januárjának elején.

A nem nyilvános darabszámú Mil Mi–28-as helikopter beszerzéséről szóló megállapodást 2023 novemberében jelentették be.

A '90-es évek elején rendszerbe állított, de még a szovjet-érában fejlesztett kétüléses harci helikoptert gyakran szokták a "keleti blokk Apache-ának" nevezni, mivel fő feladata a páncélozott járművek megsemmisítése. A repülőgép NE változatát eredetileg Észak-Koreának fejlesztették ki, de Venezuela is érdeklődött irántuk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images