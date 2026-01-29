  • Megjelenítés
Rendkívüli bejelentést tett Trump: Putyin megígérte a bombázások leállítását
Globál

Rendkívüli bejelentést tett Trump: Putyin megígérte a bombázások leállítását

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök a csütörtöki kabinetülésen közölte, hogy személyes kérésére Vlagyimir Putyin beleegyezett az ukrán városok, köztük Kijev bombázásának szüneteltetésébe. A „humanitárius gesztus” célja, hogy megkíméljék a lakosságot a napokban várható extrém hideg idején.

Trump elnök beszámolója szerint a megállapodás közvetlenül közte és az orosz államfő között jött létre.

Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy egy hétig ne lőjenek Kijevre és a városokra az extrém hideg miatt...és ő ebbe beleegyezett

– fogalmazott az elnök a Bloomberg beszámolója alapján.

A Kreml részéről hivatalos megerősítés még nem érkezett.

Még több Globál

Meglepő ígéretről számolt be Trump: Putyin beleegyezett, hogy megkegyelmez Kijevnek - Háborús híreink csütörtökön

Erősödik a nyomás: újabb amerikai hadihajó érkezett a Közel-Keletre

Tűzszünet és béketárgyalások: Moszkva végleges választ adott Ukrajna kérésére

A kérés nem véletlen: Ukrajnában a következő napokban a hőmérséklet drasztikusan, helyenként mínusz 30 Celsius-fok alá süllyedhet. A legutóbbi orosz drón- és rakétatámadások súlyosan károsították az energetikai hálózatot, így milliók maradhatnak fűtés és áram nélkül a kritikus időszakban.

Bár Trump bejelentése kétségkívül hangzatos, érdemes a helyén kezelniük a hírt: az elmúlt évek tapasztalatai alapján az orosz fél részéről számos ígéret elhangzott már, amelyek végül nem vagy csak részlegesen valósultak meg a harctéren, így a tényleges fegyvernyugvás csak a következő napok során dől el. Amennyiben viszont a bombázások valóban leállnak, az fontos bizalmi építőelemként szolgálhat a februári Abu-Dzabiban megrendezésre kerülő béketárgyalásokhoz.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor óvatosságra intett. Szerdán – hírszerzési adatokra hivatkozva – még egy minden eddiginél nagyobb szabású orosz légitámadástól tartott, és hangsúlyozta: a valódi békéhez nem ideiglenes szünetek, hanem a háború végleges lezárása kell.

Hol tart a béketerv? Steve Witkoff, Trump különleges megbízottja a kabinetülésen optimistán nyilatkozott a tárgyalások állásáról. Elmondása szerint két fő pillér már szinte teljesen elkészült:

  • Biztonsági protokoll megállapodást rögzítő Ukrajna hosszú távú védelmi garanciáit.
  • Prosperitás megállapodás, ami egy olyan gazdasági keretrendszer Ukrajna háború utáni újjáépítésére és fellendítésére.

Witkoff szerint a felek közötti párbeszéd „nagyon jó irányba halad”, és

a tervek szerint a tárgyalások február elején folytatódnak Abu-Dzabiban.

A bejelentés napján is érkeztek hírek orosz támadásokról, amelyekben civilek vesztették életüket Dél-Ukrajnában. Kritikusok szerint Putyin a szünetet csupán a készletei feltöltésére és a következő offenzíva előkészítésére használhatja fel. Trump stratégiája azonban láthatóan a közvetlen, tranzakcionális diplomáciára épül: apróbb engedményekkel (mint a mostani bombázási stop) próbálja fenntartani a tárgyalási lendületet a végső békealkuig.

Kapcsolódó cikkünk

Tűzszünet és béketárgyalások: Moszkva végleges választ adott Ukrajna kérésére

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Zelenszkij túlfeszítette a húrt Ursula von der Leyennél, Brüsszel borítja az asztalt
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Készül a hatalmas csapás Oroszországra!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility