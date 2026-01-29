Rendkívüli bejelentést tett Trump: Putyin megígérte a bombázások leállítását

Trump elnök beszámolója szerint a megállapodás közvetlenül közte és az orosz államfő között jött létre.
Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy egy hétig ne lőjenek Kijevre és a városokra az extrém hideg miatt...és ő ebbe beleegyezett
– fogalmazott az elnök a Bloomberg beszámolója alapján.
A Kreml részéről hivatalos megerősítés még nem érkezett.
A kérés nem véletlen: Ukrajnában a következő napokban a hőmérséklet drasztikusan, helyenként mínusz 30 Celsius-fok alá süllyedhet. A legutóbbi orosz drón- és rakétatámadások súlyosan károsították az energetikai hálózatot, így milliók maradhatnak fűtés és áram nélkül a kritikus időszakban.
Bár Trump bejelentése kétségkívül hangzatos, érdemes a helyén kezelniük a hírt: az elmúlt évek tapasztalatai alapján az orosz fél részéről számos ígéret elhangzott már, amelyek végül nem vagy csak részlegesen valósultak meg a harctéren, így a tényleges fegyvernyugvás csak a következő napok során dől el. Amennyiben viszont a bombázások valóban leállnak, az fontos bizalmi építőelemként szolgálhat a februári Abu-Dzabiban megrendezésre kerülő béketárgyalásokhoz.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor óvatosságra intett. Szerdán – hírszerzési adatokra hivatkozva – még egy minden eddiginél nagyobb szabású orosz légitámadástól tartott, és hangsúlyozta: a valódi békéhez nem ideiglenes szünetek, hanem a háború végleges lezárása kell.
Hol tart a béketerv? Steve Witkoff, Trump különleges megbízottja a kabinetülésen optimistán nyilatkozott a tárgyalások állásáról. Elmondása szerint két fő pillér már szinte teljesen elkészült:
- Biztonsági protokoll megállapodást rögzítő Ukrajna hosszú távú védelmi garanciáit.
- Prosperitás megállapodás, ami egy olyan gazdasági keretrendszer Ukrajna háború utáni újjáépítésére és fellendítésére.
Witkoff szerint a felek közötti párbeszéd „nagyon jó irányba halad”, és
a tervek szerint a tárgyalások február elején folytatódnak Abu-Dzabiban.
A bejelentés napján is érkeztek hírek orosz támadásokról, amelyekben civilek vesztették életüket Dél-Ukrajnában. Kritikusok szerint Putyin a szünetet csupán a készletei feltöltésére és a következő offenzíva előkészítésére használhatja fel. Trump stratégiája azonban láthatóan a közvetlen, tranzakcionális diplomáciára épül: apróbb engedményekkel (mint a mostani bombázási stop) próbálja fenntartani a tárgyalási lendületet a végső békealkuig.
Címlapkép forrása: Portfolio
