Tűzszünet és béketárgyalások: Moszkva végleges választ adott Ukrajna kérésére
Oroszország külügyminisztere, Szergej Lavrov válaszolt arra a lehetőségre, hogy Oroszország és Ukrajna akár részleges, akár teljes tűzszünetet kössön a béketárgyalások idejére.

Szergej Lavrov több fontos, ukrajnai háborút érintő kérdésről is beszélt orosz hírportálok beszámolója szerint, egyebek mellett a tűzszünet és béketárgyalások kérdéséről is érekezett.

Az orosz diplomáciai vezető ismertette Moszkva álláspontját: elmondása szerint

a Kreml számára elfogadhatatlan Ukrajna tűzszüneti kérelme.

Azt mondta: minden korábbi tűzszünetet arra használt Ukrajna, hogy „több embert rángasson a frontvonalra” és a háborút folytassa.

Kiderült: várhatóan éppen addig élnek a magyarok, mint az amerikaiak

Újabb masszív apanázst kapott Ukrajna a gázszámlákra

Kitért arra is, hogy Oroszország nem látta még a teljes, húszpontos amerikai-ukrán béketervet, de az alapján, amit tudnak róla,

nem tartják a béketervezetet elfogadhatónak.

Ennek a fő oka, hogy szerinte az Ukrajnában élő orosz kisebbségek nem kapnak semmilyen védelmet.

Lavrov ezen kívül azzal is megvádolta Ukrajna vezetését, hogy nácik, akik az Oroszországi Föderáció megsemmisítésén dolgoznak a nyugat zsoldjából, hogy Emmanuel Macron francia elnök nemzetközi jogokat sértett és elmondta, hogy kérték az ENSZ-től, hogy adjanak Grönlandhoz hasonló autonómiát az elfoglalt ukrajnai területeknek.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

