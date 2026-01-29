  • Megjelenítés
Újabb masszív apanázst kapott Ukrajna a gázszámlákra
Globál

Újabb masszív apanázst kapott Ukrajna a gázszámlákra

Portfolio
Az Európai Bizottság újabb 50 millió eurós hitelt hagyott jóvá a Naftogaz számára, így az összesített uniós támogatás már eléri a 977 millió eurót - írja a Montel. A cél az orosz támadások sújtotta ukrán energiarendszer stabilizálása és a lakossági fűtés biztosítása a fagyos téli hónapokban.
A csütörtöki bejelentés értelmében az Európai Beruházási Bankon (EIB) keresztül folyósított kiegészítő forrás közvetlenül a Naftogaz, az ukrán állami energiaszolgáltató gázbeszerzéseit támogatja. Erre a lépésre az ukrán energetikai hálózatot érő folyamatos és intenzív orosz rakétatámadások, valamint a hirtelen betörő hideg időjárás miatt volt szükség.

Marta Kos, az EU bővítési biztosa hangsúlyozta:

az orosz támadások mértéke akkora, hogy Ukrajnának sürgősen többre van szüksége.

A támogatás nem csupán a háztartások fűtését szolgálja, hanem a kritikus közszolgáltatások (kórházak, vízművek) és a helyi vállalkozások életben tartását is garantálja.

Hiába van a sarkon a béketárgyalások következő fordulója, elsöprő offenzívára készül Moszkva - Háborús híreink csütörtökön

Tűzszünet és béketárgyalások: Moszkva végleges választ adott Ukrajna kérésére

Kiderült: várhatóan éppen addig élnek a magyarok, mint az amerikaiak

A hitelkonstrukció egyik legérdekesebb eleme a fenntarthatósági záradék. A megállapodás értelmében a Naftogaz vállalta, hogy a kapott összeggel egyenértékű forrást később megújuló energiaforrásokba és dekarbonizációs projektekbe fekteti be.

Ez a stratégia biztosítja, hogy a rövid távú válságkezelés (gázvásárlás) ne hátráltassa Ukrajna hosszú távú célját: az európai zöld megállapodáshoz (Green Deal) való csatlakozást és az orosz fosszilis energiahordozóktól való végleges függetlenedést.

A háború kezdete óta az Európai Unió masszív pénzügyi hátországot biztosít az ukrán energiaszektor számára, amelynek összege közelíti az 1 milliárd eurót.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

