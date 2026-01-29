Zavarba ejtő számok láttak napvilágot: szinte kirabolják Oroszországot

Novemberben nagyjából megduplázódott a Brent, a 2021 óta legalacsonyabb szinten jegyzett nemzetközi olajár-benchmark és az orosz Ural keverék közötti árkülönbség.
Ez azután történt, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Rosznyeft és a Lukoil olajipari óriások ellen. Az árrés hordónként mintegy 15 dollárról több mint 24 dollárra nőtt.
A változás jól mutatja, hogy a Trump-kormányzat szankciói miként csökkentik Oroszország olajbevételeit, amelyek Vlagyimir Putyin hatalmának egyik alappillérét jelentik. A Nyugat tehát a háború negyedik évében is képes érdemi, érzékeny csapást mérni az orosz gazdaságra, írja a Financial Times.
Bár a költségvetési nyomás önmagában aligha változtatja meg Putyin háborús céljait, a hatása már most érezhető. "A költségvetési hiány jelenleg egyértelműen fontos téma Putyin számára" – mondta Janis Kluge, a Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének Oroszország-szakértője.
Decemberben az orosz kormány hordónként 39,2 dolláros Urál-árat jelentett, ami a koronavírus-járvány kezdete óta a legalacsonyabb szint.
Egyes Indiába irányuló szállítmányok esetében az ár hordónként 22–25 dollárra esett, ami alig fedezi Oroszország önköltségi árát
– mutatott rá egy korábbi vezető energetikai tisztségviselő.
Ha tovább szigorítják a szankciókat, csak csővezetéken keresztül tudunk majd olajat eladni
– tette hozzá.
Ez az ár a nyugati Brent olaj piaci jegyézének a felét sem éri el.
A növekvő katonai kiadások és a csökkenő energiabevételek 2025-ben a GDP 2,6 százalékának megfelelő költségvetési hiányhoz vezettek - ez az eredetileg tervezett hiány ötszöröse, és abszolút értékben is rekord.
A helyzetet tovább súlyosbítja az erős rubel. Az árfolyam mintegy 17 százalékkal erősebb a költségvetésben feltételezett 92 rubel/dollár szintnél, így Oroszország kevesebb rubelt kap minden exportból származó dollárbevétel után. Az Alfa Bank elemzői szerint, ha az alacsony olajárak és az erős rubel tartósan megmaradnak, a bevételkiesés az év végére elérheti a 3000 milliárd rubelt,
ami Moszkva 2026-ra várt bevételeinek mintegy 7,5 százaléka.
Az export összetétele is jelentősen átalakult. Decemberben Kína tengeri úton érkező orosz nyersolajimportja havi összevetésben 23 százalékkal nőtt, miközben az Indiába irányuló szállítmányok 29 százalékkal estek vissza. Januárban megugrott az ismeretlen vevőknek címzett szállítmányok aránya, ami arra utal, hogy egyre több olaj vesztegel a tengeren.
Január közepén számos tartályhajó várakozik India vagy Kína nyugati partjainál, és keresi azokat a finomítókat, amelyek végül átveszik a rakományt
– mondta Borisz Dodonov, a Kijevi Közgazdasági Egyetem Energia- és Klímakutató Központjának vezetője.
A szankciók hatására
az energiabevételek aránya a költségvetésben az egykor akár 50 százalékos szintről mintegy 24 százalékra csökkent,
ami legalább egy évtizede a legalacsonyabb arány. A kieső bevételek pótlására a Kreml kénytelen volt emelni az áfát és a kisvállalkozások adóterheit.
