A város, ahol biciklisávokkal veszik fel a harcot a drog ellen
A város, ahol biciklisávokkal veszik fel a harcot a drog ellen

Szokatlan eszközzel próbálja visszaszorítani a kábítószer-kereskedelmet Michaël Delafosse, Montpellier polgármestere: lebontatja a pénzmosás gyanújába keveredett üzleteket, és kerékpárutat építtet a helyükre. A drogprobléma egész Franciaországban terjed, egyes polgármesterek pedig arról panaszkodnak, hogy nem sok eszközük van a helyzet kezelésére. Delafosse azonban úgy érezte, nem várhat tovább.

Egy esős decemberi reggelen a dél-franciaországi városban munkagépek bontották le a borbélyok és az éjjel-nappal nyitva tartó kisboltok sorát, hogy helyet adjanak az új kerékpárútnak.

Tíz ilyen üzlet a kábítószerből származó pénzek tisztára mosását szolgálta

– mondta a szocialista polgármester a helyszínen.

A kábítószer-probléma egyre súlyosabb Franciaország városaiban. Marseille-ben halálos bandaháborúk dúlnak, és az erőszak már a kisebb településeken is megjelent, ahol korábban ilyesmi nem fordult elő – tudósított a Financial Times. A hatóságok a növekvő kereskedelmi hálózatok terjedése miatt aggódnak, amelyeket a kokainfogyasztás megugrása táplál.

A biztonság kérdése a márciusi önkormányzati választások előtt került a figyelem középpontjába; ez lesz az utolsó nagy politikai megmérettetés az elnökválasztás előtt. A közvélemény-kutatások szerint a választók legnagyobb aggodalma a közbiztonság, amely megelőzi a lakhatás és az egészségügy ügyét. Ez hagyományosan a radikális jobboldali jelölteknek kedvez, és erősítheti Marine Le Pen szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülését is.

A francia kormány ugyanakkor védi eddigi eredményeit. Emmanuel Macron elnök decemberben Marseille-be látogatott, hogy személyesen irányítsa a kábítószer elleni fellépést. Látogatása néhány héttel azután történt, hogy meggyilkolták a 19 éves Mehdi Kessacit, aki egy bandaellenes aktivista testvére volt; a megfélemlítésnek szánt gyilkosság az egész országot megrázta. Macron bejelentette, hogy a kábítószer-fogyasztáson tetten ért személyek büntetését országszerte 200-ról 500 euróra emelik, és "háborút" hirdetett a kereskedők ellen. 2021 óta 5 milliárd eurót fordítottak Marseille-re a közlekedés, az oktatás, valamint a rendőrség és a közbiztonság fejlesztésére.

A probléma nem korlátozódik Franciaországra. Spanyolországtól Belgiumig egyre több figyelmeztetés érkezik a kartellek hatalmáról és gazdagságáról. A francia polgármesterek úgy érzik, hogy nincsenek a kezükben megfelelő eszközök a fenyegetés kezelésére.

Montpellier-ben gyújtogatások sorozata sújtotta a gyanús kisboltokat, novemberben pedig egy halálos kimenetelű eset is történt, amelyet a rendőrség bandák közötti leszámolás gyanújával vizsgál.

A Marseille közelében fekvő Sète-ben a rendőrség a dílerek közötti háborúskodás miatt aggódik. Olyan hagyományosan nyugodt városok is jelentős forgalomnövekedésről számolnak be, mint Nantes vagy Clermont-Ferrand, míg Grenoble-ban és Nizzában a kábítószerhez köthető erőszak már tartós, beágyazódott problémává vált.

"Nincs már olyan terület, amelyet ez elkerülne" – mondta Ludovic Friat, egy bírói szakszervezet vezetője. Szerinte a kábítószer-használat elterjedtebbé vált, és sokkal könnyebb hozzájutni a szerekhez.

Korábban csak a nagyvárosokról beszéltünk, a vidéket nem érintette

– tette hozzá.

Delafosse szerint a polgármesterek kénytelenek "barkácsmódszerekkel" küzdeni a bandák ellen, igaz, tavaly júniusban elfogadtak az országban egy átfogó kábítószer-ellenes törvényt. Franciaország januárban külön ügyészi hivatalt is létrehozott a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények nyomozására.

A polgármester elmondása szerint a városháza 800 ezer eurót költött 14 üzlet és álcég felvásárlására, a kerékpárút megtervezésére, valamint az azbeszt eltávolítására.

Költséges ez egy környezetvédelmi projekthez képest

– jegyezte meg ironikusan. "De ezzel több ezer lakónak adjuk vissza a nyugalmat, és vonzóbbá tesszük a helyi középiskolát. Azt teszem, amit a törvény adta eszközökkel megtehetek."

Delafosse biztonsági őröket is alkalmaz, hogy a kábítószer-bűncselekmények miatt elítélt lakókat kiköltöztessék a szociális bérlakásokból. Emellett azt követeli, hogy a polgármesterek kapjanak vétójogot az üzletnyitások felett.

A lebontott üzletek egy egykori garázssorban működtek, de Montpellier-szerte tucatnyi hasonló hely nyílt, köztük a pálmafákkal szegélyezett óvárosi központban is. A pénzmosás gyanújába keveredett fodrászatok elszaporodása különösen szembetűnő.

Egész vasárnap nyitva vannak, és egy lélek sem jár ott. Nem sok hajat vágnak arrafelé

– mondta Yves Martinot helyi nyugdíjas.

A francia kormány szerint az új kábítószer-ellenes törvény lehetővé teszi, hogy pénzmosás gyanúja esetén akár hat hónapra ideiglenesen bezárják az üzleteket, miközben fokozzák az adóellenőrzéseket is.

François-Xavier Lauch, Macron által a Montpellier körüli Hérault megyébe kinevezett prefektus úgy véli, ez hatékony taktika, még ha nem is vezet az üzletek végleges bezárásához. "Ez az egyik kulcsfontosságú válasz a problémára, a dílerhálózatok felszámolásával együtt. A kábítószer-kereskedelem egyik legzavaróbb hatása a polgárok számára az, hogy látják, miként rohasztják ezek a vállalkozások a városközpontjukat."

Delafosse, aki korábban középiskolai tanárként dolgozott, azt mondja, részben azért vállalta fel a kábítószer-probléma kezelését, hogy ne engedje a szélsőjobboldalnak kisajátítani a témát.

Nem akarom, hogy a populisták politikai eszközként használják ezeket a kérdéseket. Meg kell mutatnunk az embereknek, hogy vannak válaszaink.

Címlapkép forrása: Wikipédia

