Atom-tengeralattjárót állítana csatasorba a világ egyik legerősebb országa, de van ezzel egy kis gond
Japán attól tart, hogy lemarad a fegyverkezési versenyben, ezért felvetődött, hogy a következő generációs tengeralattjárókat nukleáris meghajtással látják el. A tervnek azonban komoly problémákat okozhatnak az országban – írja a Japan Times.

Egyre feszültebb a helyzet a Távol-Keleten, ahol Kína gyors növekedésével a térségi országok fenyegetve érzik magukat. Tokió az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtott végre, de a jelek szerint ennél is nagyobb terveket dolgoztak ki: nukleáris meghajtású tengeralattjárókat fejlesztenének. Az döntés mellett szól, hogy ezek a járművek hosszabb élettartammal bírnak, és növekszik a víz alatti műveletek hossza is. Ugyanakkor hátrányai is vannak az elképzelésnek: minden jel szerint rendkívül drága lenne, és hosszú ideig tartana a kifejlesztésük.

A fő technikai döntés az lenne, hogy az amerikai haditengerészeti nukleáris energiatechnológiát, a francia technológiát vagy a japán technológiát alkalmazzák-e

– hangsúlyozta James Hartman, aki a Jokoszukai Ázsia-Csendes-óceáni Tanulmányok Tanácsánál dolgozik.

Véleménye szerint számos tényezőtől függ a projekt sikeressége. Ilyen például, hogy magasan dúsított urán (HEU) vagy alacsony dúsítású urán (LEU) technológiát használnak-e, vagy jelenleg milyen szinten van a rendelkezésre álló tudás. Három különböző méret jöhet szóba elsődlegesen, így az Egyesült Államok használatában lévő Virginia-osztály 115 méteres hosszúságú, a britek 97 méteres tengeralattjárója, vagy a francia 74 méteres Rubis-osztály. Ezek figyelembevételével kell kiválasztani az építés helyét, módját, illetve a szükséges személyzet méretét.

Tokió az elmúlt években több tengeralattjárót is fejlesztett, de azok dízel meghajtásúak voltak. A nukleáris mellett szól, hogy a járművek hatótávolsága megemelkedne, a műveletek hossza is radikálisan megugorhat, a sebesség és a manőverezhetősége is javulna. Hartmann ugyanakkor azt állítja, hogy

egy ilyen lépéssel csak mérsékelten változna meg Japán haditengerészeti szerepköre, mivel a tengeralattjárók kevésbé alkalmasak a hatalom hatékony kivetítésére.

A várakozások szerint a szigetország a kérdésben a február 8-i választásokat követően dönthet, akkor elválik, hogy szeretnének-e ebbe a szűk körbe tartozni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Issei Kato - Pool/Getty Images

