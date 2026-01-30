Azt mondják, tűzszünetet rendelt el Moszkva Ukrajnában – Kiderült, meddig tarthat

A krími Krimszki Veter Telegram-csatorna két képernyőfotót tett közzé, amelyek állítása szerint orosz katonai bloggerek bejegyzéseiből származnak. A Romanov Light nevű oroszpárti csatorna csütörtökön lázszólag arról számolt be, hogy az orosz csapatok január 28-án, a legfelsőbb parancsnoki szinten kézhet kaptak egy dokumentumot, melyben az állt, hogy

további intézkedésig felfüggesztik az energetikai létesítmények elleni csapásokat Kijev városát, a főváros régióját és egész Ukrajnát érintően

– beleértve az alállomásokat, hőerőműveket, vízerőműveket, gáztárolókat, olajdepókat és üzemanyag-lerakatok. A beszámolók alapján a korlátozás várhatóan február 3-ig maradhat érvényben.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nem kívánt válaszolni a részleges tűzszünetről szóló pletykákkal kapcsolatos újságírói kérdésekre.

A Nyikolajevszkij Vanyek, az egyik legnagyobb, orosz drónokat és rakétákat figyelő ukrán katonai blog azt írta, hogy a felek között nincs végleges döntés az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállításáról. Hozzátették: még ha érkezett is valamilyen tiltás, az jelenlegi formájában csak ideiglenesnek tekinthető.

An important statement by @POTUS about the possibility of providing security for Kyiv and other Ukrainian cities during this extreme winter period. Power supply is a foundation of life. We value the efforts of our partners to help us protect lives. Thank you, President Trump! Our… https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2026

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában úgy reagált Trump "fontos közleményére" az ukrán nagyvárosokat illetően, hogy a témában az orosz, amerikai és ukrán delegációk tárgyaltak január 23-24-én az Egyesült Arab Emírségekben.

Várjuk a megállapodások végrehajtását. A deeszkalációs lépések valódi előrelépést jelentenek a háború befejezése felé

- fogalmazott Zelenszkij.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images