  • Megjelenítés
Azt mondják, tűzszünetet rendelt el Moszkva Ukrajnában – Kiderült, meddig tarthat
Globál

Azt mondják, tűzszünetet rendelt el Moszkva Ukrajnában – Kiderült, meddig tarthat

Portfolio
Kreml-párti katonai közösségimédia-oldalak szerint Moszkva szerdán ideiglenesen leállíthatta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapásokat - jelent meg az ukrán sajtóban. Donald Trump amerikai elnök tegnap közölte, hogy arra kérte orosz kollégáját, Vlagyimir Putyint, hogy kímélje Kijevet és a többi ukrán nagyvárost a szélsőséges hideg közepette.

A krími Krimszki Veter Telegram-csatorna két képernyőfotót tett közzé, amelyek állítása szerint orosz katonai bloggerek bejegyzéseiből származnak. A Romanov Light nevű oroszpárti csatorna csütörtökön lázszólag arról számolt be, hogy az orosz csapatok január 28-án, a legfelsőbb parancsnoki szinten kézhet kaptak egy dokumentumot, melyben az állt, hogy

további intézkedésig felfüggesztik az energetikai létesítmények elleni csapásokat Kijev városát, a főváros régióját és egész Ukrajnát érintően

– beleértve az alállomásokat, hőerőműveket, vízerőműveket, gáztárolókat, olajdepókat és üzemanyag-lerakatok. A beszámolók alapján a korlátozás várhatóan február 3-ig maradhat érvényben.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nem kívánt válaszolni a részleges tűzszünetről szóló pletykákkal kapcsolatos újságírói kérdésekre.

Még több Globál

Fontos ígéretet kapott Trump Putyintól, Zelenszkij elmondta, miről volt szó zárt ajtók mögött – Háborús híreink pénteken

Rohamtempóban kezdett fegyverkezni Irán válaszul Trump haditengerészeti fenyegetésére

Meglepő ígéretről számolt be Trump: Putyin beleegyezett, hogy megkegyelmez Kijevnek - Háborús híreink csütörtökön

A Nyikolajevszkij Vanyek, az egyik legnagyobb, orosz drónokat és rakétákat figyelő ukrán katonai blog azt írta, hogy a felek között nincs végleges döntés az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállításáról. Hozzátették: még ha érkezett is valamilyen tiltás, az jelenlegi formájában csak ideiglenesnek tekinthető.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában úgy reagált Trump "fontos közleményére" az ukrán nagyvárosokat illetően, hogy a témában az orosz, amerikai és ukrán delegációk tárgyaltak január 23-24-én az Egyesült Arab Emírségekben.

Várjuk a megállapodások végrehajtását. A deeszkalációs lépések valódi előrelépést jelentenek a háború befejezése felé

- fogalmazott Zelenszkij.

Kapcsolódó cikkünk

Fontos ígéretet kapott Trump Putyintól, Zelenszkij elmondta, miről volt szó zárt ajtók mögött – Háborús híreink pénteken

Rendkívüli bejelentést tett Trump: Putyin megígérte a bombázások leállítását

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Erőre kapott a forint
Meglepő ígéretről számolt be Trump: Putyin beleegyezett, hogy megkegyelmez Kijevnek - Háborús híreink csütörtökön
Készül a hatalmas csapás Oroszországra!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility