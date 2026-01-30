  • Megjelenítés
Bejelentette Oroszország: elfogyott a türelem, ideje hozzányúlni az erősebb fegyverekhez
Bejelentette Oroszország: elfogyott a türelem, ideje hozzányúlni az erősebb fegyverekhez

A jelenleg használatos arzenálnál erősebb fegyverek bevetését javasolta az orosz parlamenti alsóház (Duma) mai ülésén Vjacseszláv Vologyin házelnök – írta meg az RBK.

Vologyin beszédében Ukrajna vezetését, elsősorban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt inzultálta, aki szerinte „egyre több problémát okoz Ukrajnának.”

A Duma képviselői erősebb fegyverek használatát javasolják – megtorló fegyverek használatát. Ezzel el lehet érni a különleges katonai művelet sikerét”

– mondta Vologyin.

Azt nem fejtette ki, a „megtorló fegyver” pontosan mit jelent.

Oroszország interkontinentális ballisztikus rakétákon és tömegpusztító fegyvereken kívül gyakorlatilag mindenféle fegyvert használt már Ukrajna ellen a háború során.

Az RBK értelmezése szerint „lehetséges,” hogy Vologyin atomfegyverek használatát javasolta. Felidézik: Oroszország rendszeresen fenyegeti Ukrajnát és szövetségeseit nukleáris csapással, ezzel inkább a szövetségi rendszer morálját próbálják megtörni – nincs reális esélye annak, hogy Moszkva atomcsapást rendel el.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images

