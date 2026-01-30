Bekövetkezett az, amitől sokan féltek, megindultak az amerikai katonák - A világ legnagyobb hadihajójával

Az USS John F. Kennedy alapjait még 2015-ben fektették le, 2019-ben bocsátották vízre, most pedig először hajózik a nyílt tengeren. Ez fontos mérföldkő a hajó életében, hiszen a vizen végzett gyári tesztek a hadrendbe állítás előtti utolsó nagy lépést jelentik.
A hordozó jelenleg a Huntington Ingalls Industries hajógyár által végzett gyári próbákon vesz részt.
A tervek szerint legkorábban 2027 márciusában állhat hadrendbe.
On Wednesday, the Future USS John F. Kennedy (CVN-79), the second Gerald R. Ford-class nuclear-powered aircraft carrier built for the U.S. Navy, departed from Newport News Shipbuilding in Virginia for her first series of builder sea trials by Huntington Ingalls Industries (HII).… pic.twitter.com/bhRPLJt88M https://t.co/bhRPLJt88M— OSINTdefender (@sentdefender) January 29, 2026
Addig a fedélzeti rendszerek átfogó tesztelése, finomhangolása és a szükséges módosítások elvégzése zajlik.
Bár a Kennedy a Gerald R. Ford-osztály második egysége, több ponton eltér az osztály első hajójától. Az új hordozót már egy modernebb radarrendszerrel szerelik fel, emellett a Kennedy már a szolgálatba állításától kezdve F–35C vadászgépekkel működik majd, míg az osztály névadója, a USS Gerald R. Ford jelenleg főként F/A–18-as repülőgépeket üzemeltet.
A második hajó új típusú repülőgép-fékező rendszert (AAG) és korszerű fegyverzetlifteket is kap, amelyek tanúsítása éppen a Kennedyn zajlik majd. Ezeket az újításokat a Ford csak később, utólagos átalakítás keretében fogja megkapni, a Kennedy viszont már az átadáskor rendelkezni fog velük.
Ezek a rendszerek okozták egyébként a hordozó mintegy kétéves csúszását: eredetileg 2025 júliusában állt volna szolgálatba, a Kongresszus azonban végül úgy döntött, hogy a teljes konfigurációval várja el a Kennedy átadását.
Egyéb műszaki jellemzőikben a két hajó megegyezik. Hosszuk 337 méter, vízkiszorításuk meghaladja a 100 ezer tonnát. A meghajtásról két A1B típusú atomreaktor gondoskodik, becsült együttes teljesítményük mintegy 700 megawatt.
A repülőfedélzet 80–90 légi jármű egyidejű befogadására alkalmas. A Gerald R. Ford osztályból összesen hat egység építését tervezi az Egyesült Államok. A világ legnagyobb hadihajóinak számító osztályról ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen:
