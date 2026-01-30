  • Megjelenítés
Döbbenetes bírósági döntés: nem végezhetik ki a férfit, aki hidegvérrel megölte a vezérigazgatót
Döbbenetes bírósági döntés: nem végezhetik ki a férfit, aki hidegvérrel megölte a vezérigazgatót

Luigi Mangione nem kaphat halálbüntetést, amiért megölte a UnitedHealthcare vezérigazgatóját, Brian Thompsont 2024 decemberében– döntött pénteken egy szövetségi bíró a CNN cikke szerint.

A bíró elutasította azt a vádat, amely alapján a 27 éves vádlott halálbüntetést kaphatott volna a szövetségi eljárásban.

Az amerikai jogrend kacifántos szabályai szerint feltétele lett volna a halálbüntetésnek, hogy a gyilkosságot egy másik, "erőszakos bűncselekmény" elkövetése közben kövesse el a vádlott.

Az ügyészség szerint ez a feltétel teljesült is: állításuk szerint Mangione online zaklatta Thompsont, majd több államon átutazva hajtotta végre a gyilkosságot.

Margaret Garnett bíró azonban nem fogadta el ezt az érvelést. Megállapította, hogy a zaklatási vádak nem minősülnek "erőszakos bűncselekménynek", ezért a szövetségi ügyben elutasította a gyilkossági vádat, valamint egy kapcsolódó fegyvertartási vádpontot is.

Luigi Mangionét tehát nem ítélhetik halálra, amiért megölte Brian Thompsont, a a UnitedHealthcare vezérigazgatóját.

Az ítélet indoklása az átlagember – sőt, sok jogász és bíró – számára is kínosan bonyolultnak és furcsának tűnhet, az eredmény pedig ellentmondhat a büntetőjogról alkotott megérzéseinknek. Mindazonáltal ez a bíróság elkötelezett, hogy jogszerűen alkalmazza a Legfelsőbb Bíróság iránymutatásait."

– írta a bíró döntésében.

Egyelőre nem tudni, az Igazságügyi Minisztérium fellebbez-e a döntés ellen. A döntés erről február 27-ig történik majd meg.

Mangione továbbra is két zaklatási váddal néz szembe, amelyekért bűnös ítélet esetén akár életfogytiglani szabadságvesztést is kaphat, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images

