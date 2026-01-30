  • Megjelenítés
Fontos ígéretet kapott Trump Putyintól, Zelenszkij elmondta, miről volt szó zárt ajtók mögött – Háborús híreink pénteken
Fontos ígéretet kapott Trump Putyintól, Zelenszkij elmondta, miről volt szó zárt ajtók mögött – Háborús híreink pénteken

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fehér Házban elmondta, hogy orosz kollégája, Vlagyimir Putyin az ő személyes kérésére beleegyezett az ukrán városok, köztük Kijev bombázásának szüneteltetésébe a szélsőségesen hideg időjárás miatt. Volodimir Zelenszkij "fontosnak" nevezte Trump bejelentését, és háláját fejezte ki. Az ukrán elnök elárulta, hogy a tárgyalódelegációk Abu-Dzabiban szót ejtettek a témáról, és elvárják az egyezségek betartását, hisz a deeszkaláció hozzájárulhat a háború lezárásához. A Kreml-közeli katonai bloggerek az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások felfüggesztéséről számoltak be. Közben az orosz állami TASZSZ hírügynökség azt írja: az amerikai NATO-nagykövet, Matthew Whitaker szerint olyan közel vannak a békemegállapodás utolsó, területi kérdésének rendezéséhez, "mint még soha". Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.
