Hatalmas győzelmet ünnepel az orosz elitegység: a földön semmisült meg Ukrajna legendás F-16-osa

Az orosz hadseregben úttörőnek számító drónalakulat, a „Rubicon” egység nemrégiben közzétett egy videót, amelyen egy ukrán F-16-os megsemmisítése látható, igaz, valójában csak egy makettet sikerült eltalálniuk.

2026. január 26-án a Kanatovo repülőtéren, Kropivnickij település közelében a Rubicon harci egysége megsemmisítette az ukrán F-16ADV vadászgépet

– írja az orosz egység Telegram-csatornája.

Egy videót is közöltek az esetről, amelyen jól látható, hogy nem egy igazi, hanem egy makett F-16-ost semmisítettek meg.

A csoport maga is elismeri, hogy nem valódi amerikai gyártmányú vadászgépet semmisítettek meg, de mint hangsúlyozzák,

a makettet az ukrán erők a műszaki alakulatok kiképzésére használták.

Némileg ellentmond a Rubicon feltételezésének, hogy a műszaki személyzet kiképzését – csakúgy mint a pilótákét – korábban, és most is az Ukrajnát támogató országokban végzik. A fenti makett inkább tűnik csalinak, mintsem valódi, bármire is használt eszköznek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images