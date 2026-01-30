Hatalmas győzelmet ünnepel az orosz elitegység: a földön semmisült meg Ukrajna legendás F-16-osa

2026. január 26-án a Kanatovo repülőtéren, Kropivnickij település közelében a Rubicon harci egysége megsemmisítette az ukrán F-16ADV vadászgépet
– írja az orosz egység Telegram-csatornája.
Egy videót is közöltek az esetről, amelyen jól látható, hogy nem egy igazi, hanem egy makett F-16-ost semmisítettek meg.
Footage of a Russian strike with the BM-35 attack drone on a mock-up of a US-made F-16 fighter jet operated by the Ukrainian Air Force at the Kanatove Air Base in Ukraine’s Kirovohrad Oblast.The fact of it being an F-16 mock-up is also underscored in the original post published… pic.twitter.com/dvECfpzV6s https://t.co/dvECfpzV6s— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) January 29, 2026
A csoport maga is elismeri, hogy nem valódi amerikai gyártmányú vadászgépet semmisítettek meg, de mint hangsúlyozzák,
a makettet az ukrán erők a műszaki alakulatok kiképzésére használták.
Némileg ellentmond a Rubicon feltételezésének, hogy a műszaki személyzet kiképzését – csakúgy mint a pilótákét – korábban, és most is az Ukrajnát támogató országokban végzik. A fenti makett inkább tűnik csalinak, mintsem valódi, bármire is használt eszköznek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
